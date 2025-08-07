Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Жадан записал совместную песню с военными — видео

Жадан записал совместную песню с военными — видео

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 14:57
Жадан вместе с военными записал песню
Сергей Жадан. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

В Харькове украинский писатель, певец и военнослужащий бригады НГУ "Хартия" Сергей Жадан записал совместную песню с военными 113-й отдельной бригады территориальной обороны. Эту песню Жадан называет "примером взаимоподдержки".

Об этом он сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:
Жадан ТрО
Военный во время записи песни. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

В Харькове Жадан записал песню с бойцами теробороны

В Харькове в студии "Терра Студио" поэт, певец и военнослужащий бригады НГУ "Хартия" Сергей Жадан вместе с группой "Жадан и Собаки" и бойцами 113-й бригады теробороны создали и записали песню.

"Сегодня мы встретились в "Терра Студио" — это харьковская студия звукозаписи с бойцами 113-й бригады теробороны, с которыми мы дружим, которых мы поддерживаем, с которыми мы в дружеской связи. Я и группа "Жадан и Собаки" написали песню для 113-й бригады. Сегодня мы ее записывали. Для нас большая честь и удовольствие поддержать наших друзей, наших побратимов и посестер", — рассказал Жадан.

Жадан пісня
Сергей Жадан во время записи песни с военными. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Новая песня — это совместная работа, которую Жадан называет "примером взаимоподдержки между побратимами из разных бригад".

Жадан пісня
Сергей Жадан подписывает флаг во время записи песни с военными. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

"Для нас большая честь — поддержать наших друзей, наших побратимов и сестер. Надеюсь, эта песня им зайдет и понравится", — прокомментировал новую работу Сергей Жадан.

Жадан
Сергей Жадан во время записи песни с военными. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Напомним, что ранее Жадан и гитарист Евгений Турчинов, которые сейчас служат в рядах НГУ, уже создали гимн для "Хартии". Теперь — совместная песня с побратимами из 113-й ОБрТрО.

Ранее украинский писатель Сергей Жадан посвятил стихотворение подразделению "Хартия".

Кроме того, Сергей Жадан впервые признался, хотел бы стать главным героем романтического шоу "Холостяк".

музыка Сергей Жадан военные Харьков песня
Вероника Марченко - журналист
Автор:
Вероника Марченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации