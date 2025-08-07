Жадан вместе с военными записал песню

Сергей Жадан. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

В Харькове украинский писатель, певец и военнослужащий бригады НГУ "Хартия" Сергей Жадан записал совместную песню с военными 113-й отдельной бригады территориальной обороны. Эту песню Жадан называет "примером взаимоподдержки".

Об этом он сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE

Военный во время записи песни. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

В Харькове в студии "Терра Студио" поэт, певец и военнослужащий бригады НГУ "Хартия" Сергей Жадан вместе с группой "Жадан и Собаки" и бойцами 113-й бригады теробороны создали и записали песню.

"Сегодня мы встретились в "Терра Студио" — это харьковская студия звукозаписи с бойцами 113-й бригады теробороны, с которыми мы дружим, которых мы поддерживаем, с которыми мы в дружеской связи. Я и группа "Жадан и Собаки" написали песню для 113-й бригады. Сегодня мы ее записывали. Для нас большая честь и удовольствие поддержать наших друзей, наших побратимов и посестер", — рассказал Жадан.

Сергей Жадан во время записи песни с военными. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Новая песня — это совместная работа, которую Жадан называет "примером взаимоподдержки между побратимами из разных бригад".

Сергей Жадан подписывает флаг во время записи песни с военными. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

"Для нас большая честь — поддержать наших друзей, наших побратимов и сестер. Надеюсь, эта песня им зайдет и понравится", — прокомментировал новую работу Сергей Жадан.

Сергей Жадан во время записи песни с военными. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Напомним, что ранее Жадан и гитарист Евгений Турчинов, которые сейчас служат в рядах НГУ, уже создали гимн для "Хартии". Теперь — совместная песня с побратимами из 113-й ОБрТрО.

Ранее украинский писатель Сергей Жадан посвятил стихотворение подразделению "Хартия".

Кроме того, Сергей Жадан впервые признался, хотел бы стать главным героем романтического шоу "Холостяк".