Жадан разом з військовими записав пісню

Жадан записав спільну пісню з військовими — відео
У Харкові український письменник, співак і військовослужбовець бригади НГУ "Хартія" Сергій Жадан записав спільну пісню з військовими 113-ї окремої бригади територіальної оборони. Цю пісню Жадан називає "прикладом взаємопідтримки".
Про це він сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE.
У Харкові Жадан записав пісню з бійцями тероборони
У Харкові в студії "Терра Студіо" поет, співак і військовослужбовець бригади НГУ "Хартія" Сергій Жадан разом із гуртом "Жадан і Собаки" та бійцями 113-ї бригади тероборони створили та записали пісню.
"Сьогодні ми зустрілися в "Терра Студіо" — це харківська студія звукозапису з бійцями 113-ї бригади тероборони, з якими ми товаришуємо, яких ми підтримуємо, з якими ми в дружньому зв'язку. Я і гурт "Жадан і Собаки" написали пісню для 113-ї бригади. Сьогодні ми її записували. Для нас велика честь і приємність підтримати наших друзів, наших побратимів і посестер", — розповів Жадан.
Нова пісня — це спільна робота, яку Жадан називає "прикладом взаємопідтримки між побратимами з різних бригад".
"Для нас велика честь — підтримати наших друзів, наших побратимів і посестер. Сподіваюсь, ця пісня їм зайде і сподобається", — прокоментував нову роботу Сергій Жадан.
Нагадаємо, що раніше Жадан і гітарист Євген Турчинов, які нині служать у лавах НГУ, уже створили гімн для "Хартії". Тепер спільна пісня з побратимами зі 113-ї ОБрТрО.
Раніше український письменник Сергій Жадан присвятив вірш підрозділу "Хартія".
Крім того, Сергій Жадан вперше зізнався, чи хотів би стати головним героєм романтичного шоу "Холостяк".
