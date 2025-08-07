Жадан разом з військовими записав пісню

Сергій Жадан. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

У Харкові український письменник, співак і військовослужбовець бригади НГУ "Хартія" Сергій Жадан записав спільну пісню з військовими 113-ї окремої бригади територіальної оборони. Цю пісню Жадан називає "прикладом взаємопідтримки".

Про це він сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE.

Військовий під час запису пісні. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

У Харкові Жадан записав пісню з бійцями тероборони

У Харкові в студії "Терра Студіо" поет, співак і військовослужбовець бригади НГУ "Хартія" Сергій Жадан разом із гуртом "Жадан і Собаки" та бійцями 113-ї бригади тероборони створили та записали пісню.

"Сьогодні ми зустрілися в "Терра Студіо" — це харківська студія звукозапису з бійцями 113-ї бригади тероборони, з якими ми товаришуємо, яких ми підтримуємо, з якими ми в дружньому зв'язку. Я і гурт "Жадан і Собаки" написали пісню для 113-ї бригади. Сьогодні ми її записували. Для нас велика честь і приємність підтримати наших друзів, наших побратимів і посестер", — розповів Жадан.

Сергій Жадан під час запису пісні з військовими. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

Нова пісня — це спільна робота, яку Жадан називає "прикладом взаємопідтримки між побратимами з різних бригад".

Сергій Жадан підписує прапор під час запису пісні з військовими. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE



"Для нас велика честь — підтримати наших друзів, наших побратимів і посестер. Сподіваюсь, ця пісня їм зайде і сподобається", — прокоментував нову роботу Сергій Жадан.

Сергій Жадан під час запису пісні з військовими. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

Нагадаємо, що раніше Жадан і гітарист Євген Турчинов, які нині служать у лавах НГУ, уже створили гімн для "Хартії". Тепер спільна пісня з побратимами зі 113-ї ОБрТрО.

