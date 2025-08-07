Відео
Головна Харків Жадан записав спільну пісню з військовими — відео

Жадан записав спільну пісню з військовими — відео

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 14:57
Жадан разом з військовими записав пісню
Сергій Жадан. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

У Харкові український письменник, співак і військовослужбовець бригади НГУ "Хартія" Сергій Жадан записав спільну пісню з військовими 113-ї окремої бригади територіальної оборони. Цю пісню Жадан називає "прикладом взаємопідтримки".

Про це він сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE.

Військовий під час запису пісні. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

У Харкові Жадан записав пісню з бійцями тероборони

У Харкові в студії "Терра Студіо" поет, співак і військовослужбовець бригади НГУ "Хартія" Сергій Жадан разом із гуртом "Жадан і Собаки" та бійцями 113-ї бригади тероборони створили та записали пісню.

"Сьогодні ми зустрілися в "Терра Студіо" — це харківська студія звукозапису з бійцями 113-ї бригади тероборони, з якими ми товаришуємо, яких ми підтримуємо, з якими ми в дружньому зв'язку. Я і гурт "Жадан і Собаки" написали пісню для 113-ї бригади. Сьогодні ми її записували. Для нас велика честь і приємність підтримати наших друзів, наших побратимів і посестер", — розповів Жадан.

Жадан пісня
Сергій Жадан під час запису пісні з військовими. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

Нова пісня — це спільна робота, яку Жадан називає "прикладом взаємопідтримки між побратимами з різних бригад".

Жадан пісня
Сергій Жадан підписує прапор під час запису пісні з військовими. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE
 

"Для нас велика честь — підтримати наших друзів, наших побратимів і посестер. Сподіваюсь, ця пісня їм зайде і сподобається", — прокоментував нову роботу Сергій Жадан.

Жадан
Сергій Жадан під час запису пісні з військовими. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

Нагадаємо, що раніше Жадан і гітарист Євген Турчинов, які нині служать у лавах НГУ, уже створили гімн для "Хартії". Тепер спільна пісня з побратимами зі 113-ї ОБрТрО.

Раніше український письменник Сергій Жадан присвятив вірш підрозділу "Хартія".

Крім того, Сергій Жадан вперше зізнався, чи хотів би стати головним героєм романтичного шоу "Холостяк".

музика Сергій Жадан військові Харків пісня
Вероніка Марченко - журналіст
Автор:
Вероніка Марченко
