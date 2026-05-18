Жара до +29 °C и грозы: прогноз погоды в Харькове на завтра

Жара до +29 °C и грозы: прогноз погоды в Харькове на завтра

Дата публикации 18 мая 2026 19:31
Люди идут под зонтом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На Харьковщине на этой неделе станет значительно теплее. Уже завтра, 19 мая, температура воздуха местами поднимется до +29 °C. В то же время синоптики предупреждают о кратковременных дождях, грозах и сильном ветре.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на Харьковщине на ближайшие дни. Фото: скриншот из Telegram

Погода в Харькове на 19 мая

В ночь на 19 мая в Харькове осадков не ожидают, а днем возможен кратковременный дождь. Температура в городе ночью будет +14...+16 °C, днем — +27...+29 °C.

Погода в Харьковской области на 19 мая

Во вторник на Харьковщине ожидается переменная облачность.
Ночью существенных осадков не прогнозируют, а днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

  • Ветер будет северо-восточным, 7-12 м/с. Днем местами возможны порывы до 15-20 м/с.
  • Температура воздуха ночью составит +13...+18 °C, днем — +24...+29 °C.

Погода на Харьковщине в ближайшие дни

20 и 21 мая на Харьковщине также прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем будет держаться в пределах +24...+29 °C.

22 и 23 мая дожди и грозы сохранятся, но жара немного спадет. В конце недели днем ожидается +22...+28 °C.

Климатический рекорд Харькова

В гидрометцентре также напомнили, что самым жарким 17 мая в Харькове было в 2014 году. Тогда температура воздуха поднялась до +32,7 °C. Холоднее всего в этот день фиксировали в 1950 году — -0,5 °C.

Ранее журналисты Новини.LIVE прогулялись по улицам Харькова и сняли жизнь горожан. Жизнь несмотря на обстрелы здесь продолжается в обычном темпе. Харьковчане спешат по делам, переходят дорогу на оживленных перекрестках и гуляют по просторным площадям.

Также Новини.LIVE писали, что в Центральном парке Харькова расцвела аллея сакур, которая ежегодно привлекает горожан и гостей города. Розовые деревья создали настоящую весеннюю атмосферу среди зеленых аллей и каштанов. Несмотря на пасмурную погоду, парк наполнился яркими красками и уютом.

Кроме этого, Новини.LIVE сообщали, что в Харькове готовят к запуску сухой фонтан на площади Свободы. Место уже активно приводят в порядок после зимнего сезона. Мастера проверяют все системы и очищают оборудование. Открыть фонтан планируют ориентировочно на этой неделе.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
