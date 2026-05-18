Спека до +29 °C та грози: прогноз погоди у Харкові на завтра

Спека до +29 °C та грози: прогноз погоди у Харкові на завтра

Дата публікації: 18 травня 2026 19:31
Люди йдуть під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині цього тижня стане значно тепліше. Уже завтра, 19 травня, температура повітря місцями підніметься до +29 °C. Водночас синоптики попереджають про короткочасні дощі, грози та сильний вітер.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Спека до +29 °C та грози: прогноз погоди у Харкові на завтра - фото 1
Прогноз погоди на Харківщині на найближчі дні. Фото: скриншот з Telegram

Погода в Харкові на 19 травня

У ніч на 19 травня у Харкові опадів не очікують, а вдень можливий короткочасний дощ. Температура у місті вночі буде +14…+16 °C, удень — +27…+29 °C.

Погода в Харківській області на 19 травня

У вівторок на Харківщині очікується мінлива хмарність.
Вночі істотних опадів не прогнозують, а вдень місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.

  • Вітер буде північно-східним, 7-12 м/с. Вдень місцями можливі пориви до 15-20 м/с.
  • Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °C, вдень — +24…+29 °C.

Погода на Харківщині у найближчі дні

20 та 21 травня на Харківщині також прогнозують короткочасні дощі та грози. Температура повітря вдень триматиметься у межах +24…+29 °C.

Читайте також:

22 та 23 травня дощі й грози збережуться, але спека трохи спаде. Наприкінці тижня вдень очікують +22…+28 °C.

Кліматичний рекорд Харкова

У гідрометцентрі також нагадали, що найспекотнішим 17 травня у Харкові було у 2014 році. Тоді температура повітря піднялася до +32,7 °C. Найхолодніше цього дня фіксували у 1950 році — -0,5 °C.

Раніше журналісти Новини.LIVE прогулялися вулицями Харкова та зафільмували життя містян. Життя попри обстріли тут триває у звичному темпі. Харків'яни поспішають у справах, переходять дорогу на жвавих перехрестях та гуляють просторими площами.

Також Новини.LIVE писали, що у Центральному парку Харкова розквітла алея сакур, яка щороку приваблює містян та гостей міста. Рожеві дерева створили справжню весняну атмосферу серед зелених алей і каштанів. Попри похмуру погоду, парк наповнився яскравими барвами та затишком.

Окрім цього, Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові готують до запуску сухий фонтан на площі Свободи. Місце вже активно приводять до ладу після зимового сезону. Майстри перевіряють усі системи та очищають обладнання. Відкрити фонтан планують орієнтовно цього тижня.

погода Новини Харкова дощ прогноз погоди температура повітря
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
