Спека до +29 °C та грози: прогноз погоди у Харкові на завтра

На Харківщині цього тижня стане значно тепліше. Уже завтра, 19 травня, температура повітря місцями підніметься до +29 °C. Водночас синоптики попереджають про короткочасні дощі, грози та сильний вітер.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода в Харкові на 19 травня

У ніч на 19 травня у Харкові опадів не очікують, а вдень можливий короткочасний дощ. Температура у місті вночі буде +14…+16 °C, удень — +27…+29 °C.

Погода в Харківській області на 19 травня

У вівторок на Харківщині очікується мінлива хмарність.

Вночі істотних опадів не прогнозують, а вдень місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.

Вітер буде північно-східним, 7-12 м/с. Вдень місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °C, вдень — +24…+29 °C.

Погода на Харківщині у найближчі дні

20 та 21 травня на Харківщині також прогнозують короткочасні дощі та грози. Температура повітря вдень триматиметься у межах +24…+29 °C.

22 та 23 травня дощі й грози збережуться, але спека трохи спаде. Наприкінці тижня вдень очікують +22…+28 °C.

Кліматичний рекорд Харкова

У гідрометцентрі також нагадали, що найспекотнішим 17 травня у Харкові було у 2014 році. Тоді температура повітря піднялася до +32,7 °C. Найхолодніше цього дня фіксували у 1950 році — -0,5 °C.

