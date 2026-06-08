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Главная Харьков Жара до +31 и грозы: прогноз погоды на Харьковщине

Жара до +31 и грозы: прогноз погоды на Харьковщине

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 18:34
Жара до +31 и грозы: прогноз погоды в Харьковской области
Люди на улице в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На Харьковщине после относительно прохладного начала июня устанавливается по-настоящему летняя погода. Уже в ближайшие дни температура воздуха местами будет достигать +31°, однако вместе с жарой в регион придут кратковременные дожди и грозы. Синоптики прогнозируют теплый и неустойчивый погодный период как минимум до конца рабочей недели.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 9 июня

Во вторник, 9 июня, на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируют, а днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер будет юго-западным, 5-10 м/с.

  • По области: температура воздуха ночью составит +13...+18°, днем воздух прогреется до +23...+28°.
  • В Харькове: ночная температура будет держаться в пределах +15...+17°. Днем возможен небольшой кратковременный дождь, а столбики термометров покажут +25...+27°.

Пожарная опасность

Несмотря на прогнозируемые дожди и грозы, в части районов Харьковщины сохраняется высокий уровень пожарной опасности. По данным синоптиков на 9 июня, в Харькове, Богодухове, Золочеве и Слобожанском действует чрезвычайная (пятый класс) пожарная опасность.

Высокий (четвертый класс) уровень опасности прогнозируют в Великом Бурлуке, Коломаке, Берестине и Изюме. В Лозовой ситуация несколько лучше — там ожидается средний (третий класс) уровень пожарной опасности.

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Прогноз на 10-13 июня

В течение следующих дней на Харьковщине сохранится теплая летняя погода. В то же время почти ежедневно возможны кратковременные дожди и грозы.

  • 10 июня: облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +12...+17°, днем +25...+30°.
  • 11 июня: облачно с прояснениями. В ночные часы без существенных осадков, днем местами небольшой дождь и гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +13...+18°, днем +26...+31°.
  • 12 июня: местами кратковременный дождь возможен уже ночью. Днем прогнозируют дожди и грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19°, днем +26...+31°.
  • 13 июня: облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем дожди и грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +13...+18°, днем +26...+31°.

Таким образом, в ближайшие дни жителей Харьковщины ждет настоящая летняя жара, однако зонты далеко прятать не стоит - грозовые дожди периодически будут напоминать о себе почти ежедневно.

Как сообщали Новини.LIVE, в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. В метро говорят, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, расположенный на улице Клочковской, 3. Это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.

Харьковская область прогноз погоды погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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