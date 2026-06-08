Спека до +31 і грози: прогноз погоди на Харківщині

Люди на вулиці у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині після відносно прохолодного початку червня встановлюється по-справжньому літня погода. Уже найближчими днями температура повітря місцями сягатиме +31°, однак разом зі спекою в регіон прийдуть короткочасні дощі та грози. Синоптики прогнозують теплий і нестійкий погодний період щонайменше до кінця робочого тижня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 9 червня

У вівторок, 9 червня, на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозують, а вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди можливі грози. Вітер буде південно-західним, 5–10 м/с.

По області: температура повітря вночі становитиме +13...+18°, удень повітря прогріється до +23...+28°.

У Харкові: нічна температура триматиметься в межах +15...+17°. Вдень можливий невеликий короткочасний дощ, а стовпчики термометрів покажуть +25...+27°.

Пожежна небезпека

Попри прогнозовані дощі та грози, у частині районів Харківщини зберігається високий рівень пожежної небезпеки. За даними синоптиків на 9 червня, у Харкові, Богодухові, Золочеві та Слобожанському діє надзвичайна (п'ятий клас) пожежна небезпека.

Високий (четвертий клас) рівень небезпеки прогнозують у Великому Бурлуці, Коломаку, Берестині та Ізюмі. У Лозовій ситуація дещо краща — там очікується середній (третій клас) рівень пожежної небезпеки.

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Прогноз на 10–13 червня

Упродовж наступних днів на Харківщині збережеться тепла літня погода. Водночас майже щодня можливі короткочасні дощі та грози.

10 червня: хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, удень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура вночі +12...+17°, удень +25...+30°.

11 червня: хмарно з проясненнями. У нічні години без істотних опадів, удень місцями невеликий дощ і гроза. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура вночі +13...+18°, удень +26...+31°.

12 червня: місцями короткочасний дощ можливий уже вночі. Вдень прогнозують дощі та грози. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі +14...+19°, удень +26...+31°.

13 червня: хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, удень дощі та грози. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі +13...+18°, удень +26...+31°.

Таким чином, найближчими днями жителів Харківщини чекає справжня літня спека, однак парасолі далеко ховати не варто — грозові дощі періодично нагадуватимуть про себе майже щодня.

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