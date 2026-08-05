Погода в Харькове и области: прогноз на 6 августа и на неделю

Женщина идёт по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области сохраняется сухая и жаркая погода. Четверг и пятница станут самыми жаркими днями недели, однако уже в выходные регион охватит дождь с грозами, а температура воздуха заметно снизится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 6 августа

В четверг в Харьковской области ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с.

По области: ночью температура воздуха составит +18…+23 °С, а днем столбики термометров поднимутся до жарких +32…+37 °С.

В Харькове: ночная температура будет в пределах +19…+21 °С без существенных осадков. Днем сохранится жара, а воздух прогреется до +33…+35 °С.

Пожарная опасность в регионе

Из-за продолжительной засухи и высокой температуры воздуха ситуация с пожарной опасностью в области остается критической. Согласно данным синоптиков, по состоянию на 6 августа чрезвычайный (пятый) класс опасности охватил почти весь регион: Харьков, Золочев, Богодухов, Коломак, Берестин, Лозову, Слобожанское и Великий Бурлук. В то же время в районе Изюма зафиксирован высокий (четвертый) уровень. Спасатели просят жителей быть максимально осторожными с огнем и не провоцировать возгорания на открытых территориях.

Прогноз на 7–10 августа

Жаркая погода продержится ещё один день, после чего в области прогнозируются дожди и долгожданное похолодание:

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7 августа: ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +20…+25 °С, днём — +32…+37 °С.

8 августа: прогнозируется облачная погода. Ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем ожидается дождь (местами значительный) и гроза. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с, днём местами порывы до 15–20 м/с. Температура ночью составит +19…+24 °С, днём — +29…+34 °С.

9 августа: ожидается облачность с прояснениями. Ночью прогнозируется небольшой дождь, а днём местами также ожидаются небольшие осадки. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с. Ночью температура снизится до +16…+21 °С, а днем жара спадет до приятных +25…+30 °С.

10 августа: сохранится переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный, 5–10 м/с. Ночная температура воздуха составит +14…+19 °С, а днем воздух прогреется до +24…+29 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.

Также Новини.LIVE писали, что Харьков оказался среди городов Украины с наибольшими поступлениями от местных налогов и сборов. Несмотря на постоянные российские обстрелы, город занял четвертое место в общем рейтинге. Таких результатов удалось достичь благодаря сохранению экономической активности и собственных бюджетных поступлений.