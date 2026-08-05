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Головна Харків Спека до +37 у Харкові завтра: прогноз погоди на 6 серпня

Спека до +37 у Харкові завтра: прогноз погоди на 6 серпня

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 18:17
Погода у Харкові та області: прогноз на 6 серпня й тиждень
Жінка йде по вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харківській області утримується суха та спекотна погода. Четвер і п'ятниця стануть найжаркішими днями тижня, проте вже на вихідних регіон охоплять дощі з грозами, а температура повітря відчутно впаде.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 6 серпня

У четвер на Харківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. 

  • По області: вночі температура повітря становитиме +18…+23 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до спекотних +32…+37 °С. 
  • У Харкові: нічна температура буде в межах +19…+21 °С без істотних опадів. Вдень утримуватиметься спека, а повітря прогріється до +33…+35 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Через тривалу посуху та високу температуру повітря ситуація з пожежною небезпекою в області залишається критичною. Згідно з даними синоптиків, на 6 серпня надзвичайний (п'ятий) клас небезпеки охопив майже весь регіон: Харків, Золочів, Богодухів, Коломак, Берестин, Лозову, Слобожанське та Великий Бурлук. Водночас у районі Ізюма зафіксовано високий (четвертий) рівень. Рятувальники просять жителів бути максимально обережними з вогнем та не провокувати займань на відкритих територіях.

Прогноз на 7–10 серпня

Спекотна погода триматиметься ще день, після чого в області прогнозують дощі та довгоочікуване охолодження: 

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  • 7 серпня: очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +20…+25 °С, вдень — +32…+37 °С. 
  • 8 серпня: прогнозують хмарну погоду. Вночі місцями пройде невеликий дощ, а вдень очікується дощ (місцями значний) та гроза. Вітер північно-східний, 7–12 м/с, вдень місцями пориви до 15–20 м/с. Температура вночі становитиме +19…+24 °С, вдень — +29…+34 °С.
  • 9 серпня: очікується хмарність з проясненнями. Вночі передбачається невеликий дощ, а вдень місцями також очікуються невеликі опади. Вітер північно-східний, 9–14 м/с. Вночі температура знизиться до +16…+21 °С, а вдень спека спаде до приємних +25…+30 °С.
  • 10 серпня: збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Нічна температура повітря становитиме +14…+19 °С, а вдень повітря прогріється до +24…+29 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги.

Також Новини.LIVE писали, что Харків опинився серед міст України з найбільшими надходженнями від місцевих податків і зборів. Попри постійні російські обстріли, місто посіло четверте місце у загальному рейтингу. Таких результатів вдалося досягти завдяки збереженню економічної активності та власних бюджетних надходжень.

Харків Харківська область прогноз погоди
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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