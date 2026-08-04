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Главная Харьков Жара достигнет пика: прогноз погоды для Харьковщины на завтра

Жара достигнет пика: прогноз погоды для Харьковщины на завтра

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 18:14
Погода в Харькове и области: прогноз на 5 августа и на неделю
Люди на улице Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области по-прежнему сохраняется жаркая и сухая погода. В середине рабочей недели температура воздуха достигнет аномальных значений, однако уже на выходных синоптики прогнозируют долгожданные осадки с грозами, которые принесут относительное облегчение от зноя.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 5 августа

В среду в Харьковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет северного направления со скоростью 5–10 м/с.

  • По области: ночью температура воздуха составит +17…+22 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +31…+36 °С.
  • В Харькове: ночная температура будет в пределах +19…+21 °С без существенных осадков. Днём ожидается сухая и жаркая погода, а воздух прогреется до +33…+35 °С.

Пожарная опасность в регионе

В связи с продолжительной жарой ситуация с пожарной опасностью в области остается высокой. Согласно данным синоптиков, на 5 августа уровень угрозы существенно различается в зависимости от района. Так, в Харькове, Золочеве, Богодухове, Берестине и Лозовой объявлен чрезвычайный (пятый) класс опасности. Высокий (четвертый) уровень действует в Коломаке, Слобожанском и Великом Бурлуке. Средний уровень прогнозируется для Изюма.

Спасатели призывают жителей области соблюдать правила пожарной безопасности и быть крайне осторожными с огнем.

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Прогноз на 6–9 августа

Жаркая погода сохранится в течение недели, однако впоследствии регион накроют дожди:

  • 6 августа: ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Ночью прогнозируется +19…+24 °С, а днём воздух прогреется до +32…+37 °С.
  • 7 августа: сохранится переменная облачность без значительных осадков. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Ночная температура составит +20…+25 °С, а днем ожидается пиковая жара — +33…+38 °С.
  • 8 августа: ожидается облачность с прояснениями. Ночью без значительных осадков, а днём пройдёт небольшой дождь, местами с грозой. Ветер северной четверти, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +20…+25 °С, днём — +31…+36 °С.
  • 9 августа: прогнозируется облачная погода с небольшим дождем и местами грозой. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с. Ночная температура опустится до +18…+23 °С, а днем жара ощутимо ослабнет до +27…+32 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой.

Харьковская область прогноз погоды погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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