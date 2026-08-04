Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Спека сягне піка: прогноз погоди для Харківщини на завтра

Спека сягне піка: прогноз погоди для Харківщини на завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 18:14
Погода у Харкові та області: прогноз на 5 серпня й тиждень
Люди на вулиці Харкова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харківській області продовжує утримуватися спекотна та суха погода. Всередині робочого тижня температура повітря сягатиме аномальних позначок, проте вже на вихідних синоптики прогнозують довгоочікувані опади з грозами, які принесуть відносне послаблення задухи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 5 серпня

У середу на Харківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде північної чверті зі швидкістю 5–10 м/с. 

  • По області: вночі температура повітря становитиме +17…+22 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +31…+36 °С. 
  • У Харкові: нічна температура буде в межах +19…+21 °С без істотних опадів. Вдень очікується суха та спекотна погода, а повітря прогріється до +33…+35 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

У зв'язку із тривалою спекою ситуація з пожежною небезпекою в області залишається високою. Згідно з даними синоптиків, на 5 серпня рівень загрози суттєво різниться залежно від району. Так, у Харкові, Золочеві, Богодухові, Берестині та Лозовій оголошено надзвичайний (п'ятий) клас небезпеки. Високий (четвертий) рівень діє у Коломаці, Слобожанському та Великому Бурлуці. Середній рівень прогнозують для Ізюма.

Рятувальники закликають жителів області дотримуватися правил пожежної безпеки та бути вкрай обережними з вогнем.

Читайте також:

Прогноз на 6–9 серпня

Спекотна погода утримуватиметься протягом тижня, проте згодом регіон накриють дощі: 

  • 6 серпня: очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Вночі прогнозують +19…+24 °С, а вдень повітря прогріється до +32…+37 °С.
  • 7 серпня: збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Нічна температура становитиме +20…+25 °С, а вдень очікується пікова спека — +33…+38 °С. 
  • 8 серпня: передбачається хмарність з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень пройде невеликий дощ, місцями з грозою. Вітер північної чверті, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +20…+25 °С, вдень — +31…+36 °С. 
  • 9 серпня: прогнозують хмарну погоду з невеликим дощем та місцями грозою. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Нічна температура опуститься до +18…+23 °С, а вдень спека відчутно послабшає до +27…+32 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Замість звичайної зеленої зони хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою.

Харківська область прогноз погоди погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації