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Главная Харьков Жара и дожди на Харьковщине: прогноз погоды на завтра

Жара и дожди на Харьковщине: прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 18:20
Прогноз погоды в Харьковской области: когда ожидаются жара и дожди
Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На смену прохладным дням в Харьковскую область возвращается настоящее летнее тепло. В ближайшие сутки в регионе ожидается сухая, солнечная и жаркая погода, однако синоптики предупреждают, что уже через несколько дней небо затянут облака и начнутся кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 24 июня

В среду в Харьковской области прогнозируется переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер будет переменного направления, слабый — 3–8 м/с.

  • По области: температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13…+18°, а днем столбики термометров поднимутся до по-настоящему летних +25…+30°.
  • В Харькове: ночь будет теплой — +16…+18°, а днем воздух прогреется до комфортных +27…+29°. Осадков в городе также не предвидится.

Пожарная опасность в регионе

В связи с сухим и жарким потеплением ситуация с пожарной опасностью в области становится напряженной, а уровень угрозы существенно различается в зависимости от района. ​По данным синоптиков, на 24 июня чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) объявлена для Харькова, Золочева, Богодухова, Слобожанского, Изюма и Лозовой. Высокий уровень угрозы (4 класс) ожидается в Коломаке и Великом Бурлуке. В то же время в Берестине зафиксирован низкий класс пожарной опасности, а для Купянска угроза пока отсутствует. Спасатели просят жителей зон повышенного риска быть максимально осторожными с огнем.

Прогноз на 25–28 июня

Жара продлится недолго, и уже с четверга в регион придут долгожданные летние дожди, которые принесут легкую прохладу:

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  • 25 июня: ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, а днем кое-где прогремят грозы. Ветер сменится на северо-западный, 7–12 м/с. Температура ночью составит +15…+20°, днем — +22…+27°.
  • 26 июня: ночью будет преимущественно без значительных осадков, а вот днём снова ожидается небольшой кратковременный дождь и местами гроза. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Столбики термометров заметно опустятся: ночью до +11…+16°, днём — до +19…+24°.
  • 27 июня: в субботу сохранится переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, а днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15°, днём прогреется до +21…+26°.
  • 28 июня: конец недели также будет облачным с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +11…+16°, днем будет держаться на уровне +20…+25°.

Как сообщали Новини.LIVE, в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. В метро говорят, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, расположенный на улице Клочковской, 3. Это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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