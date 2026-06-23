Прогноз погоди на Харківщині: коли чекати спеку та дощі

Спека та дощі на Харківщині: прогноз погоди на завтра
На зміну прохолодним дням до Харківської області повертається справжнє літнє тепло. Найближчої доби в регіоні очікується суха, сонячна та спекотна погода, проте синоптики попереджають, що вже за кілька днів небо затягнуть хмари і прийдуть короткочасні дощі з грозами.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Прогноз на 24 червня
У середу на Харківщині прогнозують мінливу хмарність, але без істотних опадів. Вітер буде змінних напрямків, слабкий — 3–8 м/с.
- По області: температура повітря вночі коливатиметься в межах +13…+18°, а вдень стовпчики тонометрів піднімуться до по-справжньому літніх +25…+30°.
- У Харкові: ніч буде теплою — +16…+18°, а вдень повітря прогріється до комфортних +27…+29°. Опадів у місті також не передбачається.
Пожежна небезпека у регіоні
Разом із сухим та спекотним потеплінням ситуація з пожежною небезпекою в області стає напруженою, а рівень загрози суттєво відрізняється залежно від району. За даними синоптиків, на 24 червня надзвичайна пожежна небезпека (5 клас) оголошена для Харкова, Золочева, Богодухова, Слобожанського, Ізюма та Лозової. Високий рівень загрози (4 клас) очікується у Коломаці та Великому Бурлуці. Водночас у Берестині зафіксовано низький клас пожежної небезпеки, а для Куп'янська загроза наразі відсутня. Рятувальники просять жителів зон підвищеного ризику бути максимально пильними з вогнем.
Прогноз на 25–28 червня
Спека затримається ненадовго, і вже з четверга в регіон прийдуть довгоочікувані літні дощі, які принесуть легку прохолоду:
- 25 червня: очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями пройде невеликий короткочасний дощ, а вдень подекуди прогримлять грози. Вітер зміниться на північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме +15…+20°, вдень — +22…+27°.
- 26 червня: уночі буде переважно без істотних опадів, а от удень знову очікується невеликий короткочасний дощ і місцями гроза. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Стовпчики термометрів помітно опустяться: вночі до +11…+16°, вдень — до +19…+24°.
- 27 червня: у суботу утримається мінлива хмарність. Ніч мине без опадів, а вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15°, вдень прогріється до +21…+26°.
- 28 червня: завершення тижня також буде хмарним із проясненнями. Місцями прогнозують невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +11…+16°, вдень триматиметься на рівні +20…+25°.
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