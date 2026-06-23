Прогноз погоди на Харківщині: коли чекати спеку та дощі

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На зміну прохолодним дням до Харківської області повертається справжнє літнє тепло. Найближчої доби в регіоні очікується суха, сонячна та спекотна погода, проте синоптики попереджають, що вже за кілька днів небо затягнуть хмари і прийдуть короткочасні дощі з грозами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 24 червня

У середу на Харківщині прогнозують мінливу хмарність, але без істотних опадів. Вітер буде змінних напрямків, слабкий — 3–8 м/с.

По області: температура повітря вночі коливатиметься в межах +13…+18°, а вдень стовпчики тонометрів піднімуться до по-справжньому літніх +25…+30°.

У Харкові: ніч буде теплою — +16…+18°, а вдень повітря прогріється до комфортних +27…+29°. Опадів у місті також не передбачається.

Пожежна небезпека у регіоні

​Разом із сухим та спекотним потеплінням ситуація з пожежною небезпекою в області стає напруженою, а рівень загрози суттєво відрізняється залежно від району. ​За даними синоптиків, на 24 червня надзвичайна пожежна небезпека (5 клас) оголошена для Харкова, Золочева, Богодухова, Слобожанського, Ізюма та Лозової. Високий рівень загрози (4 клас) очікується у Коломаці та Великому Бурлуці. Водночас у Берестині зафіксовано низький клас пожежної небезпеки, а для Куп'янська загроза наразі відсутня. Рятувальники просять жителів зон підвищеного ризику бути максимально пильними з вогнем.

Прогноз на 25–28 червня

Спека затримається ненадовго, і вже з четверга в регіон прийдуть довгоочікувані літні дощі, які принесуть легку прохолоду:

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25 червня: очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями пройде невеликий короткочасний дощ, а вдень подекуди прогримлять грози. Вітер зміниться на північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме +15…+20°, вдень — +22…+27°.

26 червня: уночі буде переважно без істотних опадів, а от удень знову очікується невеликий короткочасний дощ і місцями гроза. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Стовпчики термометрів помітно опустяться: вночі до +11…+16°, вдень — до +19…+24°.

27 червня: у суботу утримається мінлива хмарність. Ніч мине без опадів, а вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15°, вдень прогріється до +21…+26°.

28 червня: завершення тижня також буде хмарним із проясненнями. Місцями прогнозують невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +11…+16°, вдень триматиметься на рівні +20…+25°.

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