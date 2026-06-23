Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Спека та дощі на Харківщині: прогноз погоди на завтра

Спека та дощі на Харківщині: прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 18:20
Прогноз погоди на Харківщині: коли чекати спеку та дощі
Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На зміну прохолодним дням до Харківської області повертається справжнє літнє тепло. Найближчої доби в регіоні очікується суха, сонячна та спекотна погода, проте синоптики попереджають, що вже за кілька днів небо затягнуть хмари і прийдуть короткочасні дощі з грозами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 24 червня

У середу на Харківщині прогнозують мінливу хмарність, але без істотних опадів. Вітер буде змінних напрямків, слабкий — 3–8 м/с.

  • По області: температура повітря вночі коливатиметься в межах +13…+18°, а вдень стовпчики тонометрів піднімуться до по-справжньому літніх +25…+30°. 
  • У Харкові: ніч буде теплою — +16…+18°, а вдень повітря прогріється до комфортних +27…+29°. Опадів у місті також не передбачається.

Пожежна небезпека у регіоні

​Разом із сухим та спекотним потеплінням ситуація з пожежною небезпекою в області стає напруженою, а рівень загрози суттєво відрізняється залежно від району. ​За даними синоптиків, на 24 червня надзвичайна пожежна небезпека (5 клас) оголошена для Харкова, Золочева, Богодухова, Слобожанського, Ізюма та Лозової. Високий рівень загрози (4 клас) очікується у Коломаці та Великому Бурлуці. Водночас у Берестині зафіксовано низький клас пожежної небезпеки, а для Куп'янська загроза наразі відсутня. Рятувальники просять жителів зон підвищеного ризику бути максимально пильними з вогнем.

Прогноз на 25–28 червня

Спека затримається ненадовго, і вже з четверга в регіон прийдуть довгоочікувані літні дощі, які принесуть легку прохолоду: 

Читайте також:
  • 25 червня: очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями пройде невеликий короткочасний дощ, а вдень подекуди прогримлять грози. Вітер зміниться на північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме +15…+20°, вдень — +22…+27°. 
  • 26 червня: уночі буде переважно без істотних опадів, а от удень знову очікується невеликий короткочасний дощ і місцями гроза. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Стовпчики термометрів помітно опустяться: вночі до +11…+16°, вдень — до +19…+24°. 
  • 27 червня: у суботу утримається мінлива хмарність. Ніч мине без опадів, а вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15°, вдень прогріється до +21…+26°. 
  • 28 червня: завершення тижня також буде хмарним із проясненнями. Місцями прогнозують невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +11…+16°, вдень триматиметься на рівні +20…+25°.

Як повідомляли Новини.LIVE, у харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. У метро кажуть, що це допоможе знизити рівень стресу у складний час.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально відремонтувати сквер Тихонова, що розташований на вулиці Клочківській, 3. Цей простір хочуть перетворити на сучасний арт-майданчик для відпочинку та творчих ініціатив.

погода Харків погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації