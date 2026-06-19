Погода в Харькове и области: прогноз на конец июня

Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В конце июня в Харьковской области будет царить настоящая летняя жара, однако полностью расслабиться не позволят локальные дожди и грозы. Синоптики прогнозируют умеренно тёплую, но несколько переменчивую погоду на ближайшие дни.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 20 июня

В четверг в Харьковской области ожидается переменная облачность. Ветер будет северным со скоростью 7–12 м/с.

По области: ночью без значительных осадков, а вот днём местами пройдёт небольшой кратковременный дождь с грозой. Стёклы термометров ночью покажут +10°, днём воздух прогреется до приятных +22°.

В Харькове: ночь пройдет без значительных осадков при температуре +13°. Днем возможен небольшой кратковременный дождь, а температура поднимется до +24°.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на прогнозируемые локальные дожди, ситуация с пожарной опасностью в области остается серьезной и неоднородной. Согласно данным синоптиков, наивысшая, чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) на 20 июня прогнозируется непосредственно в Харькове и Золочеве. Высокий уровень опасности (4 класс) ожидается в районах Коломака и Лозовой. Средняя пожарная опасность (3 класс) зафиксирована в Богодухове, Слобожанском и Изюме. Наиболее спокойная ситуация сохраняется в Великом Бурлуке и Берестине, где действует низкий (2 класс) уровень опасности. Для Купянска точный класс не определен, однако угроза там минимальна. Жителей региона, особенно в зонах повышенного риска, призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания на открытом воздухе.

Прогноз на 21–29 июня

​В дальнейшем погода в регионе будет переменчивой:

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​21 июня: ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура ночью +10…+15 °C, днём — от +22 °C до +27 °C.

22–24 июня: в регионе сохранится тёплая погода (днём +21…+28 °C), однако в дневные часы местами снова будут идти кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами.

25–28 июня: синоптики прогнозируют нестабильную погоду — практически ежедневно возможны летние дожди с грозами. Температура будет колебаться в пределах +9…+16 °C ночью и +20…+27 °C днём.

29 июня: в конце месяца осадки наконец прекратятся, обеспечив солнечный и сухой день.

Как сообщали Новини.LIVE, «Укрзализныця» сообщила о запуске регионального поезда №854/853 Днепр — Харьков — Днепр. Новый рейс начнет курсировать с 19 июня. В компании отмечают, что маршрут станет удобным для пассажиров, планирующих деловые поездки, учебу или решение личных дел в течение одного дня.

Также Новини.LIVE писали, что жители Харькова, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить бесплатную сезонную одежду и другие необходимые вещи. Помощь оказывается в пункте «Помоги ближнему», который работает на базе территориального центра Основянского района. С начала года поддержкой уже воспользовались более ста человек. Среди получателей помощи — переселенцы, пожилые люди и лица с инвалидностью.