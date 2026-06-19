Погода в Харкові та області: прогноз на кінець червня

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Наприкінці червня в Харківській області пануватиме справжнє літнє тепло, проте повноцінно розслабитися не дадуть локальні дощі та грози. Синоптики прогнозують помірно теплу, але дещо нестійку погоду на найближчі дні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 20 червня

У четвер на Харківщині очікується мінлива хмарність. Вітер буде північним зі швидкістю 7–12 м/с.

По області: вночі без істотних опадів, а от удень місцями пройде невеликий короткочасний дощ із грозою. Стовпчики термометрів вночі покажуть +10°, вдень повітря прогріється до приємних +22°.

У Харкові: ніч мине без істотних опадів із температурою +13°.Удень можливий невеликий короткочасний дощ, а температура підніметься до +24°.

Пожежна небезпека у регіоні

Попри прогнозовані локальні дощі, ситуація з пожежною загрозою в області залишається серйозною та неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, найвища, надзвичайна пожежна небезпека (5 клас) на 20 червня прогнозується безпосередньо у Харкові та Золочеві. Високий рівень загрози (4 клас) очікується в районах Коломака та Лозової. Середня пожежна небезпека (3 клас) зафіксована у Богодухові, Слобожанському та Ізюмі. Найбільш спокійною ситуація залишається у Великому Бурлуку та Берестині, де діє низький (2 клас) рівень небезпеки. Для Куп'янська точний клас не визначено, проте загроза там мінімальна. Жителів регіону, особливо у зонах підвищеного ризику, закликають суворо дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування на відкритому повітрі.

Прогноз на 21–29 червня

​Надалі погода в регіоні демонструватиме мінливий характер:

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​21 червня: очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі +10…+15°C, вдень — від +22°C до +27°C.

22–24 червня: у регіоні збережеться тепла погода (вдень +21…+28°C), проте в денні години місцями знову йтимуть короткочасні дощі, які супроводжуватимуться грозами.

25–28 червня: синоптики прогнозують нестійку погоду — практично щодня можливі літні дощі з грозами. Температура коливатиметься в межах +9…+16°C вночі та +20…+27°C удень.

29 червня: наприкінці місяця опади нарешті припиняться, забезпечивши сонячний та сухий день.

Як повідомляли Новини.LIVE, Укрзалізниця повідомила про запуск регіонального поїзда №854/853 Дніпро — Харків — Дніпро. Новий рейс почне курсувати з 19 червня. У компанії зазначають, що маршрут стане зручним для пасажирів, які планують ділові поїздки, навчання або вирішення особистих справ протягом одного дня.

Також Новини.LIVE писали, що жителі Харкова, які опинилися у складних життєвих обставинах, можуть отримати безкоштовний сезонний одяг та інші необхідні речі. Допомогу надають у пункті "Допоможи ближньому", який працює на базі територіального центру Основ’янського району. Від початку року підтримкою вже скористалися понад сто людей. Серед отримувачів допомоги — переселенці, люди похилого віку та особи з інвалідністю.