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Главная Харьков Жара набирает обороты: температура воздуха в Харькове завтра

Жара набирает обороты: температура воздуха в Харькове завтра

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Дата публикации 17 августа 2026 18:36
Погода в Харькове 18 августа: город охватит жара до +33 °C
Девушка стоит под уличным разбрызгивателем воды. Фото иллюстративное: УНИАН

В Харькове завтра, 18 августа, сохранится жаркая и сухая погода, а в области температура продолжит расти. Однако уже в среду ситуация резко изменится, и синоптики прогнозируют небольшой дождь и заметное похолодание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове 18 августа

Во вторник, 18 августа, в Харькове будет сухо и жарко. Ночью термометры покажут +17...+19 °C, днем воздух прогреется до +31...+33 °C. Ветер юго-западный — 7–12 м/с.

Погода в Харьковской области 18 августа

В Харьковской области прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер будет юго-западным со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура воздуха в области составит +15…+20 °C, а днем поднимется до +30…+35 °C.

Температура резко снизится

Уже 19 августа характер погоды изменится. В Харьковской области будет облачно с прояснениями, ночью прогнозируется небольшой дождь, а днем существенных осадков не ожидается. Вместе с дождем наступит и похолодание. Ночью будет +13...+18 °C, а днем всего +22...+27 °C. Таким образом, по сравнению со вторником максимальная температура в области снизится сразу примерно на 8 градусов. В среду ожидается ветер западной четверти со скоростью 7–12 м/с.

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Однако прохлада продлится недолго. В четверг, 20 августа, существенных осадков не прогнозируется, а днем температура снова поднимется до +26...+31 °C. Ночью ожидается +14...+19 °C.

21 августа ночью местами возможен небольшой дождь. Температура составит +15...+20 °C ночью и +29...+34 °C днём.

К пятнице, 22 августа, жара полностью вернётся. В Харьковской области прогнозируют +30...+35 °C, ночью будет +17...+22 °C. Существенных осадков синоптики не ожидают.

Температурные рекорды Харькова

Для середины августа такая жара не является рекордной. По данным наблюдений в Харькове с 1945 по 2025 год, самую высокую температуру 17 августа зафиксировали в 1946 году — +36 °C. Самым холодным этот день был в 1955 году, когда температура опустилась до +7,9 °C. Климатическая норма среднесуточной температуры для Харькова 17 августа составляет +21,4 °C.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в центре Харькова планируется создать интерактивное пространство «Город на линии» в память о павших защитниках. Основой мемориальной конструкции станет стальная арматура, на которой посетители смогут оставлять ленты, символику воинских подразделений и другие памятные вещи. Точное место для ее установки пока не определено.

Также журналисты Новини.LIVE сняли, как Харьков готовится к празднованию Дня города, который традиционно отмечается 23 августа. В этом году городу исполняется 372 года. Накануне праздничной даты коммунальные службы работают над благоустройством городских пространств, а на улицах уже появляются праздничные локации.

лето Новости Харькова прогноз погоды температура воздуха погода в Харькове
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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