Погода у Харкові 18 серпня: місто накриє спека до +33 °C

Дівчина стоїть під вуличним розпилювачем води. Фото ілюстративне: УНІАН

У Харкові завтра, 18 серпня, збережеться спекотна та суха погода, а в області температура продовжить зростати. Однак уже в середу ситуація різко зміниться, і синоптики прогнозують невеликий дощ та відчутне похолодання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Харкові 18 серпня

У вівторок, 18 серпня, у Харкові буде сухо та спекотно. Вночі термометри покажуть +17...+19 °C, удень повітря прогріється до +31...+33 °C. Вітер південно-західний — 7-12 м/с.

Погода у Харківській області 18 серпня

На Харківщині прогнозують мінливу хмарність, опадів не очікується. Вітер буде південно-західним зі швидкістю 7-12 м/с. Уночі температура повітря в області становитиме +15...+20 °C, а вдень підніметься до +30...+35 °C.

Температура різко впаде

Уже 19 серпня характер погоди зміниться. На Харківщині буде хмарно з проясненнями, вночі прогнозують невеликий дощ, а вдень істотних опадів не очікується. Разом із дощем прийде й похолодання. Вночі буде +13...+18 °C, а вдень лише +22...+27 °C. Таким чином, порівняно з вівторком максимальна температура в області знизиться одразу приблизно на 8 градусів. У середу очікується вітер західної чверті зі швидкістю 7-12 м/с.

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Проте прохолода затримається ненадовго. У четвер, 20 серпня, істотних опадів не прогнозують, а вдень температура знову підніметься до +26...+31 °C. Уночі очікується +14...+19 °C.

21 серпня вночі місцями можливий невеликий дощ. Температура становитиме +15...+20 °C уночі та +29...+34 °C вдень.

До п'ятниці, 22 серпня, спека повністю повернеться. У Харківській області прогнозують +30...+35 °C, уночі буде +17...+22 °C. Істотних опадів синоптики не очікують.

Температурні рекорди Харкова

Для середини серпня така спека не є рекордною. За даними спостережень у Харкові з 1945 до 2025 року, найвищу температуру 17 серпня зафіксували у 1946 році — +36 °C. Найхолоднішим цей день був у 1955 році, коли температура опустилася до +7,9 °C. Кліматична норма середньодобової температури для Харкова 17 серпня становить +21,4 °C.

Раніше Новини.LIVE писали, що у центрі Харкова планують створити інтерактивний простір "Місто на лінії" для вшанування пам’яті полеглих захисників. Основою меморіальної конструкції стане сталева арматура, на якій відвідувачі зможуть залишати стрічки, символіку військових підрозділів та інші пам’ятні речі. Точне місце для її встановлення поки не визначили.

Також журналісти Новини.LIVE зафільмували, як Харків готується до відзначення Дня міста, який традиційно відзначають 23 серпня. Цьогоріч місту виповнюється 372 роки. Напередодні святкової дати комунальні служби працюють над облаштуванням міських просторів, а на вулицях уже з'являються святкові локації.