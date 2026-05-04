Жара придет на Харьковщину: температура достигнет 26 градусов

Люди на лодках в Харькове.

5 мая на Харьковщине скажется уверенным потеплением. Синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду. Однако вместе с теплом в регион пришла угроза лесных пожаров.

Прогноз на 5 мая

В Харькове и области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет слабым, переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с. По области температура воздуха ночью составит +5...+10°, днем воздух прогреется до +18...+23°. В Харькове ночью ожидается +7...+9°, днем столбики термометров поднимутся до +21...+23°.

Пожарная опасность в регионе

Вместе с потеплением в Харьковской области растет уровень пожарной опасности. На 5 мая синоптики установили следующие классы риска:

Высокая пожарная опасность: Харьков, Золочев, Великий Бурлук, Изюм и Лозовая.

Средняя пожарная опасность: Богодухов, Коломак, Слобожанское и Берестин.

Спасатели призывают быть осторожными с огнем на открытых территориях, поскольку сухая погода способствует быстрому возгоранию.

Погода с 6 по 9 мая

В последующие дни недели температурные показатели продолжат расти, а погода останется сухой:

6-9 мая: ожидается переменная облачность. Ветер изменит направление на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет в пределах +8...+13°, а днем жителей области ожидает настоящее майское тепло — от +21° до +26°.

Жителей призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания на природе.

