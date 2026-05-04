Жара придет на Харьковщину: температура достигнет 26 градусов

Жара придет на Харьковщину: температура достигнет 26 градусов

Дата публикации 4 мая 2026 17:33
Люди на лодках в Харькове. Фото иллюстративное Новини.LIVE

5 мая на Харьковщине скажется уверенным потеплением. Синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду. Однако вместе с теплом в регион пришла угроза лесных пожаров.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 5 мая

В Харькове и области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет слабым, переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с. По области температура воздуха ночью составит +5...+10°, днем воздух прогреется до +18...+23°. В Харькове ночью ожидается +7...+9°, днем столбики термометров поднимутся до +21...+23°.

Пожарная опасность в регионе

Вместе с потеплением в Харьковской области растет уровень пожарной опасности. На 5 мая синоптики установили следующие классы риска:

  • Высокая пожарная опасность: Харьков, Золочев, Великий Бурлук, Изюм и Лозовая.
  • Средняя пожарная опасность: Богодухов, Коломак, Слобожанское и Берестин.

Спасатели призывают быть осторожными с огнем на открытых территориях, поскольку сухая погода способствует быстрому возгоранию.

Прогноз пожарной опасности на 29 апреля. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Погода с 6 по 9 мая

В последующие дни недели температурные показатели продолжат расти, а погода останется сухой:

  • 6-9 мая: ожидается переменная облачность. Ветер изменит направление на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет в пределах +8...+13°, а днем жителей области ожидает настоящее майское тепло — от +21° до +26°.

Жителей призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания на природе.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Харькове в воскресенье, 26 апреля, пронеслась мощная ветровая буря. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду, которые повалили деревья, оборвали электролинии и повредили дома.

Также Новини.LIVE писали, что синоптики объявляли II уровень опасности из-за сильных заморозков в воздухе. Температура в регионе минувшей ночью падала до -3°, что представляет серьезную угрозу для будущего урожая.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
