Спека прийде на Харківщину: температура сягне до 26 градусів

Люди на лодках у Харкові. Фото ілюстративне

5 травня на Харківщині позначиться впевненим потеплінням. Синоптики прогнозують суху та сонячну погоду. Проте разом із теплом у регіон прийшла загроза лісових пожеж.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 5 травня

У Харкові та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде слабким, змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 м/с. По області температура повітря вночі становитиме +5…+10°, вдень повітря прогріється до +18…+23°. У Харкові вночі очікується +7…+9°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +21…+23°.

Пожежна небезпека у регіоні

Разом із потеплінням у Харківській області зростає рівень пожежної небезпеки. На 5 травня синоптики встановили такі класи ризику:

Висока пожежна небезпека: Харків, Золочів, Великий Бурлук, Ізюм та Лозова.

Середня пожежна небезпека: Богодухів, Коломак, Слобожанське та Берестин.

Рятувальники закликають бути обережними з вогнем на відкритих територіях, оскільки суха погода сприяє швидкому займанню.

Погода з 6 по 9 травня

У наступні дні тижня температурні показники продовжать зростати, а погода залишиться сухою:

6–9 травня: очікується мінлива хмарність. Вітер змінить напрямок на південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі буде у межах +8…+13°, а вдень жителів області очікує справжнє травневе тепло — від +21° до +26°.

Мешканців закликають суворо дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування на природі.

Як повідомляли Новини.LIVE, що у Харкові в неділю, 26 квітня, пронеслася потужна вітрова буря. Пориви вітру сягали 30 метрів на секунду, які повалили дерева, обірвали електролінії та пошкодили будинки.

Також Новини.LIVE писали, що синоптики оголошували II рівень небезпечності через сильні заморозки у повітрі. Температура в регіоні минулої ночі падала до -3°, що становить серйозну загрозу для майбутнього врожаю.