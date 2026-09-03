Прогноз погоды в Харьковской области на завтра: жара сохранится

Ребята идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Первая неделя сентября продолжит радовать жителей Харьковской области сухой и уютной погодой, однако уже в конце недели метеорологическая обстановка заметно изменится. На смену солнечным дням придут ливни, грозы и заметное понижение температуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода на пятницу

Конец рабочей недели в области наступит с комфортными погодными условиями. Ожидается переменная облачность, а существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет северо-западным, умеренным — 5–10 м/с.

По области: в ночные часы столбики термометров покажут +12…+17°, а днем воздух прогреется до довольно высоких +23…+28°.

В Харькове: ночная температура составит +14…+16°, а днём жителей областного центра ждёт приятное тепло до +25…+27°.

Ситуация с пожарной опасностью

Несмотря на то, что жара постепенно спадает, длительный период без осадков дал о себе знать. Согласно данным метеорологов, 4 сентября на всей территории Харьковской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). В частности, красный уровень опасности охватывает Харьков, Богодухов, Золочев, Коломак, Слобожанское, Берестин, Лозовую, Изюм, Великий Бурлук и Купянск. Спасатели призывают жителей региона проявлять максимальную осторожность во время пребывания на природе и не провоцировать возгорания сухостоя.

Подробный прогноз на 5–8 сентября

В начале выходных ещё сохранится остаточное тепло, однако в дальнейшем погода будет диктовать новые правила:

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5 сентября: в субботу ожидается облачность с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, а вот днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 7–12 м/с, днём возможны штормовые порывы до 15–20 м/с. Температура останется высокой: ночью +12…+17°, днём — от +23° до +28°.

6 сентября: в воскресенье регион накроют дожди, местами пройдут грозы. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, со шквалистыми порывами до 15–20 м/с. Температура заметно снизится: ночью +10…+15°, а днём не выше +18…+23°.

7 сентября: в понедельник сохранится облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь пройдет только ночью, а днем обойдется без значительных осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с с дневными порывами до 15–20 м/с. Температура ночью опустится до +7…+12°, днём ожидается +18…+23°.

8 сентября: во вторник установится переменная облачность без осадков. Ветер немного стихнет до 7–12 м/с. Ночь будет прохладной — всего +5…+10°, а днем столбики термометров остановятся на отметках +18…+23°.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове временно изменят движение транспорта на одной из важных городских улиц. Ограничения введут из-за работ на газопроводе. Часть троллейбусов переведут на измененные маршруты. Для пассажиров также организуют временное автобусное сообщение, которое должно заменить троллейбусы на время реконструкции.

Также Новини.LIVE сообщали, что с 1 сентября для жителей Харькова большинство ключевых тарифов в городе остаются стабильными и замороженными, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время городской транспорт продолжает работать в привычном режиме, но водителям следует учесть длительные ограничения движения на одной из улиц.