Прогноз погоди на Харківщині на завтра: спека ще залишається

Хлопці йдуть по вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Перший тиждень вересня продовжать радувати жителів Харківської області сухою та затишною погодою, проте вже наприкінці тижня метеорологічна ситуація помітно зміниться. На зміну сонячним дням прийдуть зливи, грози та відчутне зниження температури.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода на п'ятницю

У кінець робочого тижня область увійде з комфортними показниками. Очікується мінлива хмарність, а істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер буде північно-західним, помірним — 5–10 м/с.

По області: у нічні години стовпчики термометрів покажуть +12…+17°, а вдень повітря прогріється до досить високих +23…+28°.

У Харкові: нічна температура зафіксується на рівні +14…+16°, а вдень жителів обласного центру чекає приємне тепло до +25…+27°.

Ситуація з пожежною небезпекою

Попри те, що спека поступово спадає, тривалий період без опадів дав про себе знати. Згідно з даними метеорологів, 4 вересня на всій території Харківської області оголошено надзвичайну пожежну небезпеку (5 клас). Зокрема, червоний рівень загрози охоплює Харків, Богодухів, Золочів, Коломак, Слобожанське, Берестин, Лозову, Ізюм, Великий Бурлук та Куп'янськ. Рятувальники закликають жителів регіону бути максимально обачними під час перебування на природі та не провокувати займань сухостою.

Детальний прогноз на 5–8 вересня

Початок вихідних ще збереже залишки тепла, однак надалі погода диктуватиме нові правила:

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5 вересня: у суботу очікується хмарність із проясненнями. Ніч пройде без опадів, а от удень місцями пройде невеликий дощ. Вітер західний, 7–12 м/с, удень можливі штормові пориви до 15–20 м/с. Температура залишатиметься високою: вночі +12…+17°, вдень — від +23° до +28°.

6 вересня: у неділю регіон накриють дощі, подекуди прогримлять грози. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, зі шквалистими поривами до 15–20 м/с. Температурний фон відчутно знизиться: вночі +10…+15°, а вдень не вище +18…+23°.

7 вересня: у понеділок утримається хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ пройде лише вночі, а вдень обійдеться без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с із денними поривами до 15–20 м/с. Температура вночі впаде до +7…+12°, вдень очікується +18…+23°.

8 вересня: у вівторок встановиться мінлива хмарність без опадів. Вітер трохи вщухне до 7–12 м/с. Ніч буде прохолодною — лише +5…+10°, а вдень стовпчики термометрів зупиняться на позначках +18…+23°.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові тимчасово змінять рух транспорту на одній із важливих міських вулиць. Обмеження запровадять через роботи на газопроводі. Частину тролейбусів переведуть на змінені маршрути. Для пасажирів також організують тимчасове автобусне сполучення, яке має замінити тролейбуси на час робіт на час реконструкції.

Також Новини.LIVE писали, що з 1 вересня для мешканців Харкова більшість ключових тарифів у місті залишаються стабільними та замороженими, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас міський транспорт продовжує працювати у звичному режимі, але водіям варто врахувати тривалі обмеження руху на одній із вулиць.