Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Жара возвращается: прогноз погоды на Харьковщине на 16 июля

Жара возвращается: прогноз погоды на Харьковщине на 16 июля

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 18:07
Погода в Харьковской области 16 июля: летнее потепление без осадков
Девушка на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Дождливый и прохладный период в Харьковской области подходит к концу. Синоптики прогнозируют прекращение осадков и постепенное потепление, которое начнётся уже с середины недели, открывая путь настоящей летней жаре.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на 16 июля

В четверг в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер будет северо-западным со скоростью 7–12 м/с.

  • По области: без значительных осадков. Температура воздуха составит ночью +14…+19 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +24…+29 °С.
  • В Харькове: в городе также ожидается сухая погода без значительных осадков. Ночная температура будет держаться в пределах +16…+18 °С, а днём воздух прогреется до комфортных +26…+28 °С.

Пожарная опасность в регионе

С стабилизацией погоды ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, на 16 июля уровень угрозы в большинстве районов является умеренным. Средний (третий) класс пожарной опасности будет действовать в Золочеве, Слобожанском и Лозовой. Низкий уровень угрозы прогнозируется для Харькова, Богодухова, Коломака, Великого Бурлука, Изюма и Берестина. Несмотря на отсутствие сильной жары в этот день, спасатели просят жителей оставаться осторожными во время отдыха на природе.

Прогноз на 17–20 июля

В ближайшие дни в регионе будет преобладать сухая погода, а температура воздуха будет стремительно расти:

Читайте также:
  • 17 июля: Ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Ветер северный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, а днём ожидается +22…+27 °С.
  • 18 июля: В регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный, 5–10 м/с. Ночная температура снизится до +11…+16 °С, однако днём воздух прогреется до приятных +23…+28 °С.
  • 19 июля: Прогнозируется солнечная и сухая погода. Ветер станет слабым, переменного направления, 3–8 м/с. Температура ночью составит +12…+17 °С, а днем столбики термометров покажут летние +25…+30 °С.
  • 20 июля: Понедельник принесет сухую погоду с переменной облачностью. Ветер сменит направление на южное, 5–10 м/с. Ночью ожидается +13…+18 °С, а днем температура поднимется до жарких +27…+32 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. В метрополитене заявляют, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, расположенный на улице Клочковской, 3. Это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.

погода Харьковская область погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации