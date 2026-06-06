Жара возвращается в Харьков: прогноз погоды на воскресенье

Молодежь гуляет по городу. Фото: Новини.LIVE

После нескольких дней неустойчивой погоды Харьков снова будет под влиянием более теплого воздуха. Уже завтра, 7 июня, температура в городе поднимется до 29 °C, а дожди и грозы синоптики прогнозируют только с началом новой недели.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на Харьковщине на ближайшие дни. Фото: скриншот из Telegram

Погода в Харькове 7 июня

В воскресенье, 7 июня, в Харькове ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет восточного направления со скоростью 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха составит +15...+17 °C тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +27...+29 °C.

Погода в Харьковской области 7 июня

По Харьковской области также прогнозируют сухую погоду без осадков. Температура ночью будет колебаться +13...+18 °C, днем — +24...+29 °C.

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Погода на Харьковщине в ближайшие дни

Впрочем, уже в понедельник, 8 июня, погода начнет меняться. В Харьковской области местами возможны кратковременные дожди и грозы. При этом температура существенно не изменится — днем воздух будет прогреваться до +24...+29 °C.

Похожая ситуация сохранится и во вторник, 9 июня. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы в отдельных районах области. Температура воздуха ночью составит +13...+18 °C, днем — +23...+28 °C.

Ранее журналисты Новини.LIVE прогулялись по улицам Харькова и сняли жизнь горожан. Жизнь несмотря на обстрелы здесь продолжается в обычном темпе. Харьковчане спешат по делам, переходят дорогу на оживленных перекрестках и гуляют по просторным площадям.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, расположенный на улице Клочковской, 3. Это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив. Концепцию будущего обновления презентовали во время общественных слушаний, которые организовал Харьковский антикоррупционный центр.

Кроме этого, Новини.LIVE сообщали, что в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. Инициатива должна сделать пребывание пассажиров более спокойным и комфортным. В метро говорят, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время.