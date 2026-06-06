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Головна Харків Спека повертається до Харкова: прогноз погоди на неділю

Спека повертається до Харкова: прогноз погоди на неділю

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 18:29
Спека повертається до Харкова: прогноз погоди на неділю
Молодь гуляє містом. Фото: Новини.LIVE

Після кількох днів нестійкої погоди Харків знову буде під впливом теплішого повітря. Уже завтра, 7 червня, температура в місті підніметься до 29 °C, а дощі та грози синоптики прогнозують лише з початком нового тижня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Спека ненадовго повертається до Харкова: прогноз на неділю - фото 1
Прогноз погоди на Харківщині на найближчі дні. Фото: скриншот з Telegram

Погода в Харкові 7 червня

У неділю, 7 червня, у Харкові очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде східного напрямку зі швидкістю 3-8 м/с.

Уночі температура повітря становитиме +15...+17 °C тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27...+29 °C.

Погода в Харківській області 7 червня

По Харківській області також прогнозують суху погоду без опадів. Температура вночі коливатиметься +13...+18 °C, удень — +24...+29 °C.

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Погода на Харківщині у найближчі дні

Втім, уже в понеділок, 8 червня, погода почне змінюватися. У Харківській області місцями можливі короткочасні дощі та грози. При цьому температура суттєво не зміниться — вдень повітря прогріватиметься до +24...+29 °C.

Схожа ситуація збережеться і у вівторок, 9 червня. Синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози в окремих районах області. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 °C, удень — +23...+28 °C.

Раніше журналісти Новини.LIVE прогулялися вулицями Харкова та зафільмували життя містян. Життя попри обстріли тут триває у звичному темпі. Харків'яни поспішають у справах, переходять дорогу на жвавих перехрестях та гуляють просторими площами.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально відремонтувати сквер Тихонова, що розташований на вулиці Клочківській, 3. Цей простір хочуть перетворити на сучасний арт-майданчик для відпочинку та творчих ініціатив. Концепцію майбутнього оновлення презентували під час громадських слухань, які організував Харківський антикорупційний центр.

Крім цього, Новини.LIVE повідомляли, що у харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. Ініціатива має зробити перебування пасажирів більш спокійним і комфортним. У метро кажуть, що це допоможе знизити рівень стресу у складний час.

Новини Харкова температура повітря спека погода в Харкові
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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