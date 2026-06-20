Погода в Харькове и области 21 июня: температура до +28°

Люди в парке в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области 21 июня ожидается тёплая летняя погода без значительных осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность и комфортные температуры до +28° днём. В то же время в некоторых населённых пунктах области сохраняется повышенный уровень пожарной опасности. На выходных температура продолжит расти, а местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 21 июня

В субботу в Харьковской области будет переменная облачность без значительных осадков. Ветер северный, скоростью 7–12 м/с. По области температура воздуха ночью составит +12...+17°, а днем прогреется до +23...+28°. В Харькове также осадков не прогнозируется. Ночью термометры покажут +14...+16°, днем — +25...+27°.

Пожарная опасность

Несмотря на отсутствие сильной жары, в некоторых районах области сохраняется высокий уровень риска возникновения пожаров. По данным синоптиков, на 21 июня чрезвычайный, пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Харькове и Золочеве. Высокий, четвертый класс ожидается в Богодухове, Коломаке, Изюме и Лозовой. Средний уровень опасности прогнозируется в Великом Бурлуке, Слобожанском и Берестине. Спасатели призывают жителей быть осторожными с открытым огнем и не сжигать сухую растительность.

Погода на выходные

В воскресенье, 22 июня, в Харьковской области сохранится переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер будет северо-западным, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17°, днём — +24...+29°.

Читайте также:

В понедельник, 23 июня, синоптики также прогнозируют переменную облачность. Ночью существенных осадков не предвидится, а днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Ночью температура составит +14...+19°, днем воздух прогреется до +25...+30°.

Как сообщали Новини.LIVE, жители Харькова, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить бесплатную сезонную одежду и другие необходимые вещи. Помощь оказывается в пункте «Помоги ближнему», который работает на базе территориального центра Основянского района. С начала года поддержкой уже воспользовались более ста человек. Среди получателей помощи — переселенцы, пожилые люди и лица с инвалидностью.

Также Новини.LIVE сообщали, что «Укрзализныця» объявила о запуске регионального поезда № 854/853 «Днепр — Харьков — Днепр». Новый рейс начнет курсировать с 19 июня. В компании отмечают, что маршрут станет удобным для пассажиров, которые планируют деловые поездки, учебу или решение личных дел в течение одного дня.