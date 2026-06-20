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Головна Харків Спека повертається на Харківщину: прогноз погоди на завтра

Спека повертається на Харківщину: прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 18:33
Погода у Харкові та області 21 червня: температура до +28°
Люди у парку в Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині 21 червня очікується тепла літня погода без істотних опадів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність та комфортні температури до +28° вдень. Водночас у частині громад області зберігається підвищений рівень пожежної небезпеки. На вихідних температура продовжить зростати, а місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 21 червня

У суботу на Харківщині буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний, швидкістю 7–12 м/с. По області температура повітря вночі становитиме +12...+17°, а вдень прогріється до +23...+28°. У Харкові також опадів не прогнозують. У нічний час термометри покажуть +14...+16°, вдень — +25...+27°.

Пожежна небезпека

Попри відсутність сильної спеки, у частині районів області зберігається високий рівень ризику виникнення пожеж. За даними синоптиків, на 21 червня надзвичайний, п'ятий клас пожежної небезпеки прогнозують у Харкові та Золочеві. Високий, четвертий клас очікується у Богодухові, Коломаку, Ізюмі та Лозовій. Середній рівень небезпеки прогнозують у Великому Бурлуці, Слобожанському та Берестині. Рятувальники закликають жителів бути обережними з відкритим вогнем та не спалювати суху рослинність.

Погода на вихідні

У неділю, 22 червня, на Харківщині збережеться мінлива хмарність. Уночі опадів не очікується, а вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер буде північно-західним, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12...+17°, вдень — +24...+29°.

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У понеділок, 23 червня, синоптики також прогнозують мінливу хмарність. У нічний час істотних опадів не передбачається, а вдень місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Вночі температура становитиме +14...+19°, вдень повітря прогріється до +25...+30°.

Як повідомляли Новини.LIVE, жителі Харкова, які опинилися у складних життєвих обставинах, можуть отримати безкоштовний сезонний одяг та інші необхідні речі. Допомогу надають у пункті "Допоможи ближньому", який працює на базі територіального центру Основ’янського району. Від початку року підтримкою вже скористалися понад сто людей. Серед отримувачів допомоги — переселенці, люди похилого віку та особи з інвалідністю.

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця повідомила про запуск регіонального поїзда №854/853 Дніпро — Харків — Дніпро. Новий рейс почне курсувати з 19 червня. У компанії зазначають, що маршрут стане зручним для пасажирів, які планують ділові поїздки, навчання або вирішення особистих справ протягом одного дня.

погода прогноз погоди погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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