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Главная Харьков Жара зашкаливает: прогноз погоды в Харькове на завтра

Жара зашкаливает: прогноз погоды в Харькове на завтра

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 18:24
Какая погода будет в Харьковской области в начале июля: прогноз
Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Настоящая летняя жара, установившаяся в Харьковской области, продолжит царить в регионе и в начале июля. Синоптики прогнозируют сухую и жаркую погоду в первые дни месяца, однако предупреждают, что ближе к концу недели в область придут грозовые дожди, которые принесут легкую прохладу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 1 июля

В среду в Харьковской области ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер будет северным со скоростью 5–10 м/с.

  • По области: температура воздуха ночью составит +13…+18°, а днем столбики термометров поднимутся до по-настоящему жарких +26…+31°.
  • В Харькове: ночная температура будет в пределах +16…+18°. Днем осадков также не предвидится, а воздух прогреется до +29…+31°.

Пожарная опасность в регионе

Согласно данным гидрометцентра, из-за продолжительной жары и отсутствия дождей ситуация с пожарной опасностью в области на 1 июля является крайне серьёзной. В большинстве районов региона зафиксирован самый высокий уровень угрозы. Так, чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) объявлена для Харькова, Золочева, Богодухова, Коломака, Слобожанского, Берестина, Лозовой и Изюма. В Великом Бурлуке сохраняется высокий (4 класс) уровень угрозы. Спасатели призывают жителей области быть максимально осторожными с огнем на открытом воздухе.

Прогноз на 2–5 июля

Жаркая погода сохранится еще несколько дней, после чего характер погоды начнет меняться:

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  • 2 июля: в регионе сохранится переменная облачность без значительных осадков. Ветер северный, 5–10 м/с. Температура ночью составит +16…+21°, а днём жара усилится до +29…+34°.
  • 3 июля: переменная облачность. Если ночь пройдет без осадков при температуре +18…+23°, то днем местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Стрелки термометров по-прежнему будут показывать летние +29…+34°.
  • 4 июля: погода станет облачной с прояснениями. На смену жаре придут кратковременные дожди и грозы. Ветер сменится на северо-западный и усилится до 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+21°, а днем снизится до более комфортных +24…+29°.
  • 5 июля: сохранится облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, а днем кое-где прогремят грозы. Ветер западный, 7–12 м/с. Прохлада будет ощущаться сильнее: ночью ожидается +15…+20°, а днем воздух прогреется лишь до +22…+27°.

Как сообщали Новини.LIVE, в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. В метро заявляют, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, расположенный на улице Клочковской, 3. Это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.

Харьков прогноз погоды погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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