Яка погода буде на Харківщині на початку липня: прогноз

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Справжнє літня спека, яка встановилася в Харківській області, продовжить панувати в регіоні й на початку липня. Синоптики прогнозують суху та спекотну погоду в перші дні місяця, проте попереджають, що ближче до кінця тижня в область завітають грозові дощі, які принесуть легку прохолоду.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 1 липня

У середу на Харківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде північним зі швидкістю 5–10 м/с.

По області: температура повітря вночі становитиме +13…+18°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до по-справжньому спекотних +26…+31°.

У Харкові: нічна температура буде в межах +16…+18°. Вдень опадів також не передбачається, а повітря прогріється до +29…+31°.

Пожежна небезпека у регіоні

Згідно з даними гідрометцентру, через тривалу спеку та відсутність дощів ситуація з пожежною небезпекою в області на 1 липня є вкрай серйозною. У більшості районів регіону зафіксовано найвищий рівень загрози. Так, надзвичайна пожежна небезпека (5 клас) оголошена для Харкова, Золочева, Богодухова, Коломака, Слобожанського, Берестина, Лозової та Ізюма. У Великому Бурлуці тримається високий (4 клас) рівень загрози. Рятувальники закликають жителів області бути максимально обережними з вогнем на відкритому повітрі.

Прогноз на 2–5 липня

Спекотна погода утримуватиметься ще кілька днів, після чого характер погоди почне змінюватися:

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2 липня: у регіоні збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +16…+21°, а вдень спека посилиться до +29…+34°.

3 липня: мінлива хмарність. Якщо ніч пройде без опадів із температурою +18…+23°, то вдень місцями очікується короткочасний дощ та гроза. Стовпчики термометрів усе ще показуватимуть літні +29…+34°.

4 липня: погода стане хмарною з проясненнями. На зміну спеці прийдуть короткочасні дощі та грози. Вітер зміниться на північно-західний і посилиться до 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16…+21°, а вдень знизиться до комфортніших +24…+29°.

5 липня: утримається хмарна погода з проясненнями. Місцями пройде невеликий короткочасний дощ, а вдень подекуди прогримлять грози. Вітер західний, 7–12 м/с. Свіжість відчуватиметься сильніше: вночі очікується +15…+20°, а вдень повітря прогріється лише до +22…+27°.

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