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Главная Харьков Женщина раздевала знакомую, угрожая пистолетом — ее судили

Женщина раздевала знакомую, угрожая пистолетом — ее судили

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Дата публикации 19 июня 2025 11:20
В Харькове женщина сняла одежду с подруги под дулом пистолета - ее за это судили
Молоток судьи. Фото: Freepik
Ключові моменти Женщина угрожала знакомой пистолетом и отбирала у нее одежду и 500 гривен

Киевский районный суд Харькова приговорил жительницу города к восьми годам лишения свободы за дерзкое нападение на знакомую. Женщину признали виновной в разбое с применением предмета, похожего на огнестрельное оружие.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Женщина угрожала знакомой пистолетом и отбирала у нее одежду и 500 гривен

По материалам дела, инцидент произошел 22 апреля около 21:30 возле одного из домов. Обвиняемая, уроженка Туркменистана, приблизилась к своей знакомой, которая сидела на скамейке, и, угрожая сигнальным пистолетом, потребовала вернуть долг в 100 гривен. В то же время она потребовала отдать ей костюм зеленого цвета, который был на потерпевшей.

Угрожая "прострелить ноги", женщина ударила знакомую по голове, лицу и животу и отобрала сумку. Из нее она забрала 500 гривен, после чего принудительно сняла с женщины кофту, разорвав ее, и заставила отдать еще и штаны из костюма, держа пистолет возле головы.

Суд признал жительницу Харькова виновной в разбое и назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы. Кроме того, по решению суда, действия нападающей нанесли потерпевшей материальный ущерб на более 1100 гривен. Кроме заключения, осужденная должна компенсировать почти 4800 гривен за проведение экспертиз по делу.

Напомним, во Львове судили мошенницу, которая скупала квартиры в жилых комплексах по поддельным документам.

Также судили киевлянина, который из-за ревности и обиды на бывшую сжег машину ее родственнику.

суд деньги ограбление Харьков судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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