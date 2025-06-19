У Харкові жінка зняла одяг із подруги під дулом пістолета — її за це судили

Молоток судді. Фото: Freepik

Київський районний суд Харкова засудив жительку міста до восьми років позбавлення волі за зухвалий напад на знайому. Жінку визнали винною в розбої із застосуванням предмета, схожого на вогнепальну зброю.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Жінка погрожувала знайомій пістолетом і відбірала в неї одяг та 500 гривень

За матеріалами справи, інцидент стався 22 квітня близько 21:30 біля одного з будинків. Обвинувачена, уродженка Туркменістану, наблизилась до своєї знайомої, яка сиділа на лавці, та, погрожуючи сигнальним пістолетом, зажадала повернути борг у 100 гривень. Водночас вона почала вимагати віддати їй костюм зеленого кольору, що був на потерпілій.

Погрожуючи "прострелити ноги", жінка вдарила знайому по голові, обличчю та животу і відібрала сумку. З неї вона забрала 500 гривень, після чого примусово зняла з жінки кофту, розірвавши її, і змусила віддати ще й штани з костюма, тримаючи пістолет біля голови.

Суд визнав жительку Харкова винною у розбої та призначив їй покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Крім того, за рішенням суду, дії нападниці завдали потерпілій матеріальних збитків на понад 1100 гривень. Окрім ув’язнення, засуджена має компенсувати майже 4800 гривень за проведення експертиз у справі.

Нагадаємо, у Львові судили шахрайку, яка зкуповувала квартири в житлових комплексах за підробними документами.

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