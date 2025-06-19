Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Жінка роздягла знайому, погрожуючи пістолетом — її судили

Жінка роздягла знайому, погрожуючи пістолетом — її судили

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 11:20
У Харкові жінка зняла одяг із подруги під дулом пістолета — її за це судили
Молоток судді. Фото: Freepik
Ключові моменти Жінка погрожувала знайомій пістолетом і відбірала в неї одяг та 500 гривень

Київський районний суд Харкова засудив жительку міста до восьми років позбавлення волі за зухвалий напад на знайому. Жінку визнали винною в розбої із застосуванням предмета, схожого на вогнепальну зброю.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень

Реклама
Читайте також:

Жінка погрожувала знайомій пістолетом і відбірала в неї одяг та 500 гривень

За матеріалами справи, інцидент стався 22 квітня близько 21:30 біля одного з будинків. Обвинувачена, уродженка Туркменістану, наблизилась до своєї знайомої, яка сиділа на лавці, та, погрожуючи сигнальним пістолетом, зажадала повернути борг у 100 гривень. Водночас вона почала вимагати віддати їй костюм зеленого кольору, що був на потерпілій.

Погрожуючи "прострелити ноги", жінка вдарила знайому по голові, обличчю та животу і відібрала сумку. З неї вона забрала 500 гривень, після чого примусово зняла з жінки кофту, розірвавши її, і змусила віддати ще й штани з костюма, тримаючи пістолет біля голови.

Суд визнав жительку Харкова винною у розбої та призначив їй покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.  Крім того, за рішенням суду, дії нападниці завдали потерпілій матеріальних збитків на понад 1100 гривень. Окрім ув’язнення, засуджена має компенсувати майже 4800 гривень за проведення експертиз у справі.

Нагадаємо, у Львові судили шахрайку, яка зкуповувала квартири в житлових комплексах за підробними документами. 

Також судили киянина, який через ревнощі і образу на колишню спалив автівку її родичу. 

суд гроші пограбування Харків судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації