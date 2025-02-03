Случайно убила мужчину — в Харькове судили женщину

Заседание суда. Иллюстративное фото: freepik

В Харькове женщина в нетрезвом состоянии случайно убила своего мужа, с которым прожила 27 лет. Она получила тюремный срок.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

Согласно материалам дела, супруги находились в состоянии алкогольного опьянения и у них возникла ссора. Мужчина хотел ударить свою жену, но зацепился плечом о плечо женщины, которая стояла в дверях, и начал падать. Она хотела его поймать, но вместе с ним упала на пол.

Затем женщина хотела помочь своему мужу подняться, но заметила, что из его спины торчало стекло и кровоточила рана. Она вынула осколок и после этого мужчина умер через несколько минут.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемая полностью признала вину и заявила, что не хотела его убивать. Она подтвердила, что у них был спор и во время ссоры она хотела пойти в ванную, пока муж успокоится. Но мужчина споткнулся и упал на стекло.

Принимая во внимание все обстоятельства, Орджоникидзевский районный суд Харькова признал женщину виновной в убийстве по неосторожности и назначил женщине три года тюрьмы с испытательным сроком на два года.

Напомним, недавно на Полтавщине задержали мужчину, который убил военного ТЦК. Ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

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