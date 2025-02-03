Випадково вбила чоловіка — у Харкові судили жінку

Засідання суду. Ілюстративне фото: freepik

У Харкові жінка у нетверезому стані випадково вбила свого чоловіка, з яким прожила 27 років. Вона отримала тюремний термін.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, подружжя перебувало у стані алкогольного сп'яніння і в них виникла сварка. Чоловік хотів вдарити свою дружину, але зачепився плечем об плече жінки, яка стояла в дверях, та почав падати. Вона хотіла його спіймати, але разом з ним впала на підлогу.

Потім жінка хотіла допомогти своєму чоловіку піднятися, але помітила, що з його спини стирчало скло та кровоточила рана. Вона вийняла уламок і після цього чоловік помер за кілька хвилин.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачена повністю визнала провину та заявила, що не хотіла його вбивати. Вона підтвердила, що в них була суперечка і під час сварки вона хотіла піти до ванної, поки чоловік заспокоїться. Але чоловік перечепився та впав на скло.

Беручи до уваги усі обставини, Орджонікідзевський районний суд Харкова визнав жінку винною у вбивстві з необережності та призначив жінці три роки в'язниці з іспитовим строком на два роки.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині затримали чоловіка, який вбив військового ТЦК. Йому загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.

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