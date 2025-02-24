Мужчина фиктивно женился на женщине с инвалидностью, чтобы избежать мобилизации, но суд его наказал

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Харьковский городской суд признал гражданина виновным в уклонении от военной службы. Он заключил фиктивный брак с женщиной, имеющей инвалидность, но это не спасло его от наказания судом.

Информация о приговоре суда содержится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как выяснилось на суде, мужчина получил боевую повестку, но не явился к месту сбора. Вместо этого он заключил брак с женщиной, которая имеет третью группу инвалидности.

Во время судебного заседания обвиняемый утверждал, что прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. После этого он получил повестку, но не явился, мотивируя это тем, что имел сожительницу с инвалидностью, с которой проживал без официальной регистрации брака. Он считал, что после заключения брака получит право на отсрочку от призыва.

Кроме того, обвиняемый ссылался на плохое здоровье. У него удалена селезенка, больная спина, постоянные головные боли. Кроме того, мужчина заявил, что должен обеспечивать несовершеннолетнего сына.

Решение суда

Суд учел, что брак был заключен после получения повестки. Кроме того, законодательством не предусмотрено отсрочки для мужчин, имеющих жену с третьей группой инвалидности.

Что касается здоровья обвиняемого, то военно-врачебная комиссия признала его непригодным к военной службе в мирное время, но ограниченно пригодным в военное время. По приговору суда мужчина приговорен к трем годам лишения свободы.

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