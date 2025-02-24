Чоловік фіктивно одружився з жінкою з інвалідністю, щоб уникнути мобілізації, але суд його покарав

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Харківський міський суд визнав громадянина винним в ухиленні від військової служби. Він уклав фіктивний шлюб з жінкою, що має інвалідність, але це не врятувало його від покарання судом.

Інформація про вирок суду міститься у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як з'ясувалось на суді, чоловік отримав бойову повістку, але не з’явився до місця збору. Замість цього він уклав шлюб із жінкою, яка має третю групу інвалідності.

Під час судового засідання обвинувачений стверджував, що пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього він отримав повістку, але не з’явився, мотивуючи це тим, що мав співмешканку з інвалідністю, з якою проживав без офіційної реєстрації шлюбу. Він вважав, що після укладення шлюбу отримає право на відстрочку від призову.

Окрім того, обвинувачений посилався на погане здоров’я. У нього видалена селезінка, хвора спина, постійні головні болі. Крім того, чоловік заявив, що мусить забезпечувати неповнолітнього сина.

Рішення суду

Суд врахував, що шлюб був укладений після отримання повістки. Крім того, законодавством не передбачено відстрочки для чоловіків, які мають дружину з третьою групою інвалідності.

Щодо здоров’я обвинуваченого, то військово-лікарська комісія визнала його непридатним до військової служби в мирний час, але обмежено придатним у воєнний час. За вироком суду чоловік засуджений до трьох років позбавлення волі.

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