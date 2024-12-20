В Харьковской области судили коллаборанта, который был директором "Дома культуры"

Оккупанты. Фото: росСМИ

В Харьковской области судили коллаборанта. Он добровольно сотрудничал с оккупантами во время захвата Волчанска.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

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Детали дела

Так житель Волчанска поддерживал агрессора во время оккупации города. 65-летний мужчина занимал должность директора "Дома культуры", на котором принимал участие в мероприятиях, посвященных памятным датам российской истории, в частности "дню флага".

Также он помогал оккупантам организовывать мероприятия политического характера и был ведущим на них. Он призывал жителей получать российские паспорта и поддерживать решения России.

На должности он был до деоккупации города. Его задержали сотрудники СБУ в ноябре 2022 года.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в коллаборационной деятельности и назначил ему 15 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области судили военнослужащего, требовавшего деньги у уклонистов. Вместе с сообщниками они хотели получить 20 тысяч долларов.

Также мы писали, что в Тернополе суд избрал меру пресечения командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Олегу Побережнюку в виде удержания под стражей.