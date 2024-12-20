На Харківщині судили колаборанта, який був директором "Будинку культури"

Окупанти. Фото: росЗМІ

У Харківській області судили колаборанта. Він добровільно співпрацював з окупантами під час захоплення Вовчанська.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram.

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Деталі справи

Так, мешканець Вовчанська підтримував агресора під час окупації міста. 65-річний чоловік обіймав посаду директора "Будинку культури", на якій брав участь у заходах, присвячених до пам’ятних дат російської історії, зокрема "дня прапора".

Також він допомагав окупантам організовувати заходи політичного характеру й був ведучим на них. Він закликав мешканців отримувати російські паспорти та підтримувати рішення й дії Росії.

На посаді він перебував до деокупації міста. Його затримали співробітники СБУ у листопаді 2022 року.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності та призначив йому 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львівській області судили військовослужбовця, який вимагав гроші в ухилянтів. Разом зі спільниками вони хотіли отримати 20 тисяч доларів.

Також ми писали, що у Тернополі суд обрав запобіжний захід командиру 211-ї понтонно-мостової бригади Олегу Побережнюку у вигляді тримання під вартою.