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Главная Харьков Житель Харьковщины оправдывал агрессию РФ — что решил суд

Житель Харьковщины оправдывал агрессию РФ — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 01:03
Мужчина с Харьковщины оправдывал российское вторжение — что решил суд
Мужчина с телефоном в руке. Фото иллюстративное: shutterstock.com

Житель Купянского района Харьковской области оправдывал российскую агрессию. Его приговорили к лишению свободы.

Об этом говорится в приговоре, который Харьковский апелляционный суд вынес 3 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант является уроженцем Луганской области, но сейчас проживает в селе Гусинка Харьковской области. Летом и осенью 2023 года он обнародовал в Telegram сообщения, в которых говорилось об оправдании российской агрессии против Украины.

В соцсетях обвиняемый:

  • утверждал, что россияне не пытались взять Купянск, а российские военные — герои;
  • заявил, что РФ пыталась избежать так называемой спецоперации, но из-за нарушения украинцами Минских договоренностей иного выхода у нее не осталось;
  • писал, что азовцы за восемь лет на Донбассе наделали больше преступлений, чем россияне в 2022 году в Буче.

Решение суда

Суд первой инстанции признал мужчину виновным, но освободил от пяти лет заключения, заменив наказание двумя годами испытательного срока. Обвиняемый свою вину не признал: заявил, что в его комментариях была только констатация фактов.

Прокурор пришел к выводу, что фигурант заслуживает реального срока заключения, поэтому обратился в апелляционный суд. Его жалобу удовлетворили. За совершенное осужденный проведет пять лет в тюрьме.

Напомним, в Запорожье водитель нарушил ПДД и нанес травмы полицейскому. Его приговорили к году условного срока.

Также мы сообщали, что в Одессе военный поссорился с незнакомой женщиной и ударил ее ногой по голени. За содеянное он должен заплатить штраф.

суд правосудие Telegram Харьковская область война в Украине судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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