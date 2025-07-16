Чоловік із Харківщини виправдовував російське вторгнення — що вирішив суд

Житель Харківщини виправдовував агресію РФ — що вирішив суд
Житель Куп'янського району Харківської області виправдовував російську агресію. Його засудили до позбавлення волі.
Про це йдеться у вироку, який Харківський апеляційний суд ухвалив 3 липня.
Деталі справи
Згідно із судовими матеріалами, фігурант є уродженцем Луганської області, але зараз проживає в селі Гусинка Харківської області. Улітку та восени 2023 року він оприлюднив у Telegram дописи, в яких йшлося про виправдання російської агресії проти України.
У соцмережах обвинувачений:
- стверджував, що росіяни не намагалися взяти Куп'янськ, а російські військові — герої;
- заявив, що РФ намагалася уникнути так званої спецоперації, але через порушення українцями Мінських домовленостей інакшого виходу в неї не залишилося;
- писав, що азовці впродовж восьми років на Донбасі наробили більше злочинів, ніж росіяни у 2022 році в Бучі.
Рішення суду
Суд першої інстанції визнав чоловіка винним, але звільнив від п'яти років ув'язнення, замінивши покарання двома роками іспитового строку. Обвинувачений свою провину не визнав: заявив, що в його коментарях була лише констатація фактів.
Прокурор дійшов висновку, що фігурант заслуговує реального терміну ув'язнення, тому звернувся до апеляційного суду. Його скаргу задовольнили. За вчинене засуджений проведе п'ять років у в'язниці.
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