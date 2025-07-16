Чоловік із Харківщини виправдовував російське вторгнення — що вирішив суд

Чоловік із телефоном у руці. Фото ілюстративне: shutterstock.com

Житель Куп'янського району Харківської області виправдовував російську агресію. Його засудили до позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку, який Харківський апеляційний суд ухвалив 3 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант є уродженцем Луганської області, але зараз проживає в селі Гусинка Харківської області. Улітку та восени 2023 року він оприлюднив у Telegram дописи, в яких йшлося про виправдання російської агресії проти України.

У соцмережах обвинувачений:

стверджував, що росіяни не намагалися взяти Куп'янськ, а російські військові — герої;

заявив, що РФ намагалася уникнути так званої спецоперації, але через порушення українцями Мінських домовленостей інакшого виходу в неї не залишилося;

писав, що азовці впродовж восьми років на Донбасі наробили більше злочинів, ніж росіяни у 2022 році в Бучі.

Рішення суду

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним, але звільнив від п'яти років ув'язнення, замінивши покарання двома роками іспитового строку. Обвинувачений свою провину не визнав: заявив, що в його коментарях була лише констатація фактів.

Прокурор дійшов висновку, що фігурант заслуговує реального терміну ув'язнення, тому звернувся до апеляційного суду. Його скаргу задовольнили. За вчинене засуджений проведе п'ять років у в'язниці.

Нагадаємо, у Запоріжжі водій порушив ПДР і завдав травм поліцейському. Його засудили до року умовного терміну.

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