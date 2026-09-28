В Харькове будут судить информатора, передававшего данные о ПВО

Модернизированная пусковая установка комплекса "Бук-М1". Фото для иллюстрации: 223-я ЗРП

В Харькове предстанет перед судом 49-летний мужчина, которого обвиняют в передаче данных об украинских военных. Он передавал координаты позиций Сил обороны и ПВО. По части переданных координат впоследствии были зафиксированы вражеские удары. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Детали дела

По данным следствия, в мае 2026 года харьковчанин через Telegram начал общаться с пользователем мессенджера и передавать ему информацию о расположении личного состава Сил обороны в регионе. Сведения мужчина получал не только в ходе собственных наблюдений. Часть информации он узнавал в ходе повседневного общения со знакомыми и родственниками.

В июне-июле он отправлял собеседнику текстовые сообщения с данными о перемещении военных колонн, полевых лагерях, воинских частях и позициях ПВО в районах области.

Передача данных

Также мужчина подробно описывал места в Харькове, где находились украинские военные и располагался их штаб. Вместе с сообщениями он передавал географические координаты. По данным следствия, впоследствии по отдельным координатам, предоставленным обвиняемым, были зафиксированы вражеские удары. Во время обыска у мужчины изъяли три телефона. По данным правоохранителей, он постоянно менял их для конспирации во время общения.

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Что грозит

В августе правоохранители задержали мужчину по месту жительства в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении. Прокурор Харьковской областной прокуратуры уже утвердил и передал в суд обвинительный акт. Мужчину обвиняют в распространении информации о перемещении, движении и расположении ВСУ и других воинских формирований в условиях военного положения — по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. По данным прокуратуры, он признал вину, искренне раскаялся и активно содействовал раскрытию уголовного преступления.

Подобные дела

В Харьковской области также разоблачали военнослужащих, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. В одном из таких случаев мобилизованный военный, по данным СБУ, передавал российскому куратору информацию об украинских подразделениях и координаты ремонтного батальона, где восстанавливали беспилотные авиакомплексы.

Мужчину задержали во время выезда за пределы воинской части. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области задержали жителя Чугуевского района, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ. Он выявлял места дислокации Сил обороны, передавал их координаты российским спецслужбам и устанавливал замаскированные видеокамеры вблизи вероятных позиций украинских военных. С помощью этих устройств оккупанты планировали в режиме реального времени следить за передвижениями защитников и корректировать ракетные, авиационные и дронные удары.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове суд вынес приговор мужчине, который через Telegram передавал информацию о расположении украинских военных и блокпостов. За распространение данных о ВСУ он получил пять лет лишения свободы.