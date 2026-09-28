У Харкові судитимуть інформатора, який передавав дані ППО

Модернізована пускова установка комплексу "Бук-М1". Фото ілюстративне: 223-й ЗРП

У Харкові перед судом постане 49-річний чоловік, якого звинувачують у передачі даних про українських військових. Він надсилав координати позицій Сил оборони та ППО. За частиною переданих координат згодом зафіксували ворожі удари. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Реклама

Деталі справи

За даними слідства, у травні 2026 року харків’янин через Telegram почав спілкуватися з користувачем месенджера та передавати йому інформацію про розташування особового складу Сил оборони в регіоні. Відомості чоловік отримував не лише під час власних спостережень. Частину інформації він дізнавався під час повсякденного спілкування зі знайомими та родичами.

У червні-липні він надсилав співрозмовнику текстові повідомлення з даними про переміщення військових колон, польові табори, військові частини та позиції ППО в районах області.

Передача даних

Також чоловік детально описував місця в Харкові, де перебували українські військові та розташовувався їхній штаб. Разом із повідомленнями він передавав географічні координати. За даними слідства, згодом за окремими координатами, які надав обвинувачений, зафіксували ворожі удари. Під час обшуку у чоловіка вилучили три телефони. За даними правоохоронців, він постійно змінював їх для конспірації під час спілкування.

Читайте також:

Що загрожує

У серпні правоохоронці затримали чоловіка за місцем проживання в порядку статті 208 КПК України. Йому повідомили про підозру. Прокурор Харківської обласної прокуратури вже затвердив і передав до суду обвинувальний акт. Чоловіка обвинувачують у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ й інших військових формувань в умовах воєнного стану — за ч. 2 ст. 114-2 КК України. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. За даними прокуратури, він визнав провину, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення.

Подібні справи

На Харківщині також викривали військовослужбовців, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. В одному з таких випадків мобілізований військовий, за даними СБУ, передавав російському куратору інформацію про українські підрозділи та координати ремонтного батальйону, де відновлювали безпілотні авіакомплекси.

Чоловіка затримали під час виїзду за межі військової частини. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині затримали жителя Чугуївського району, якого підозрюють у співпраці з ФСБ. Він шукав місця розташування Сил оборони, передавав їхні координати російським спецслужбам і встановлював замасковані відеокамери поблизу ймовірних позицій українських військових. Через ці пристрої окупанти планували в режимі реального часу стежити за пересуванням захисників і коригувати ракетні, авіаційні та дронові удари.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові суд виніс вирок чоловіку, який через Telegram передавав інформацію про розташування українських військових та блокпостів. За поширення даних про ЗСУ він отримав п’ять років позбавлення волі.