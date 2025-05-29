Харьковчанин сообщал россиянину о пребывании украинских бойцов — какое наказание избрал для него суд

Шевченковский районный суд города Харькова. Фото иллюстративное: akrsud.kharkiv.ua

Харьковчанина разоблачили в сотрудничестве с РФ. Мужчина передавал врагу данные о местах дислокации защитников Украины.

Об этом говорится в приговоре, который Шевченковский районный суд города Харькова принял 23 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в ноябре 2024 года фигурант в мессенджере Telegram начал общаться с представителем РФ, личность которого сейчас устанавливают. 5 декабря он прислал россиянину два сообщения с информацией о пребывании украинских военнослужащих. Коллаборационист предоставил врагу скриншоты карты, отметив, где именно всегда присутствует кто-то из бойцов. Также он добавил, что "воины" могут жить в кафе, которое сейчас не работает, а также в лесу.

Решение суда

Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Решение суда в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, житель Запорожья тоже сотрудничал с Россией. На такой шаг он решился, потому что хотел выехать на оккупированную территорию.

Также мы сообщали, что свидетель Иеговы получил две повестки, однако отказался от мобилизации. Верующего приговорили к трем годам лишения свободы.