Харків'янин повідомляв росіянину про перебування українських бійців — яке покарання обрав для нього суд

Шевченківський районний суд міста Харкова. Фото ілюстративне: akrsud.kharkiv.ua

Харків'янина викрили у співпраці із РФ. Чоловік передавав ворогу дані про місця дислокації захисників України.

Про це йдеться у вироку, який Шевченківський районний суд міста Харкова ухвалив 23 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у листопаді 2024 року фігурант у месенджері Telegram почав спілкуватися із представником РФ, особу якого наразі встановлюють. 5 грудня він надіслав росіянину два повідомлення з інформацією про перебування українських військовослужбовців. Колаборант надав ворогу скриншоти карти, зазначивши, де саме завжди присутній хтось із бійців. Також він додав, що "вояки" можуть жити в кафе, яке наразі не працює, а також є в лісі.

Рішення суду

Обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Йому призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Рішення суду впродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, житель Запоріжжя теж співпрацював із Росією. На такий крок він наважився, тому що хотів виїхати на окуповану територію.

Також ми повідомляли, що свідок Єгови отримав дві повістки, однак відмовився від мобілізації. Вірянина засудили до трьох років позбавлення волі.