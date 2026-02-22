Видео
Житель Харьковщины предлагал отсрочку за взятку — ответит перед судом

Житель Харьковщины предлагал отсрочку за взятку — ответит перед судом

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 00:33
Мужчина предлагал знакомому за взятку получить отсрочку — дело рассмотрит суд
Задержание мужчины, который предлагал знакомому отсрочку за деньги. Фото: Прокуратура Украины

Жителя Харьковщины обвиняют во злоупотреблении влиянием. За взятку он обещал предоставить знакомому отсрочку.

Об этом 19 февраля сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, в конце мая прошлого года фигурант предложил знакомому, который проходил ВВК, оформить документы, чтобы получить отсрочку от призыва. Мужчина сначала отказался — тогда делец заверил "клиента", что медкомиссия признала последнего пригодным к службе, но это можно исправить.

Нарушитель заявил, что имеет связи, поэтому может повлиять на решение постоянно действующей комиссии и оформить документы, согласно которым военнообязанный якобы будет ухаживать за матерью, а следовательно будет иметь основание для отсрочки. На самом деле женщина, об уходе за которой шла речь, не нуждалась ни в какой помощи. Услугу делец оценил в 85 тысяч гривен. Нарушителя задержали в сентябре. Он попался на горячем: как только получил оплату.

Какое наказание грозит дельцу

В суд направили обвинительный акт по факту вымогательства и получения взятки за влияние на решение человека, уполномоченного на выполнение функций государства. За такое преступление предусматривается наказание в виде от трех до восьми лет заключения и конфискации имущества. Дело рассмотрит Богодуховский районный суд Харьковской области.

Напомним, в Киеве вынесли приговор российскому военнослужащему. Оккупант, который в январе прошлого года расстрелял двух украинских военнопленных, пожизненно будет находиться в тюрьме.

Также мы сообщали, что на Ивано-Франковщине работники ЧАО не явились в ТЦК и СП. Руководителя компании оштрафовали, но суд его оправдал.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
