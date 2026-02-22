Чоловік пропонував знайомому за гроші отримати відстрочку — відповість перед судом

Затримання чоловіка, який пропонував військовозобов'язаному відстрочку. Фото: Прокуратура України

Жителя Богодухова Харківської області судитимуть за зловживання впливом. За гроші він обіцяв забезпечити військовозобов'язаного відстрочкою.

Про це 19 лютого повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, наприкінці травня минулого року фігурант запропонував знайомому, який проходив ВЛК, оформити документи, щоб отримати відстрочку від призову. Чоловік спочатку відмовився — тоді ділок запевнив "клієнта", що медкомісія визнала останнього придатним до служби, але це можна виправити.

Порушник заявив, що має зв'язки, тому може вплинути на рішення постійно діючої комісії та оформити документи, згідно з якими військовозобов'язаний нібито доглядатиме матір, а отже матиме підставу для відстрочки. Насправді жінка, про догляд якої йшлося, не потребувала жодної допомоги. Послугу ділок оцінив у 85 тисяч гривень. Порушника затримали у вересні. Він спіймався на гарячому: щойно отримав оплату.

Яке покарання загрожує ділку

До суду скерували обвинувальний акт за фактом вимагання й одержання хабара за вплив на рішення людини, яка уповноважена на виконання функцій держави. За такий злочин передбачається покарання у вигляді від трьох до восьми років ув'язнення та конфіскації майна. Справу розгляне Богодухівський районний суд Харківської області.

