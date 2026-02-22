Відео
Головна Харків Житель Харківщини торгував відстрочкою — його судитимуть

Житель Харківщини торгував відстрочкою — його судитимуть

Дата публікації: 22 лютого 2026 00:33
Чоловік пропонував знайомому за гроші отримати відстрочку — відповість перед судом
Затримання чоловіка, який пропонував військовозобов'язаному відстрочку. Фото: Прокуратура України

Жителя Богодухова Харківської області судитимуть за зловживання впливом. За гроші він обіцяв забезпечити військовозобов'язаного відстрочкою.

Про це 19 лютого повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Деталі справи 

За даними слідства, наприкінці травня минулого року фігурант запропонував знайомому, який проходив ВЛК, оформити документи, щоб отримати відстрочку від призову. Чоловік спочатку відмовився — тоді ділок запевнив "клієнта", що медкомісія визнала останнього придатним до служби, але це можна виправити.

Порушник заявив, що має зв'язки, тому може вплинути на рішення постійно діючої комісії та оформити документи, згідно з якими військовозобов'язаний нібито доглядатиме матір, а отже матиме підставу для відстрочки. Насправді жінка, про догляд якої йшлося, не потребувала жодної допомоги. Послугу ділок оцінив у 85 тисяч гривень. Порушника затримали у вересні. Він спіймався на гарячому: щойно отримав оплату.

Яке покарання загрожує ділку 

До суду скерували обвинувальний акт за фактом вимагання й одержання хабара за вплив на рішення людини, яка уповноважена на виконання функцій держави. За такий злочин передбачається покарання у вигляді від трьох до восьми років ув'язнення та конфіскації майна. Справу розгляне Богодухівський районний суд Харківської області.

Нагадаємо, у Києві винесли вирок російському військовослужбовцю. Окупант, який в січні минулого року розстріляв двох українських військовополонених, довічно перебуватиме у в'язниці.

Також ми повідомляли, що на Івано-Франківщині працівники ПАТ не з'явилися до ТЦК та СП. Керівника компанії оштрафували, але суд його виправдав.

суд хабар Харківська область мобілізація військовозобов'язані
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
