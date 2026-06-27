На Харьковщине пенсионеру сообщили о подозрении в убийстве

Полицейский составляет протокол. Фото иллюстративное: полиция Харьковской области

В Харьковской области сообщили о предъявлении подозрения 72-летнему мужчине, которого следствие считает причастным к убийству знакомого. По версии правоохранителей, после застолья он догнал знакомого в поле и нанес ему ножевые ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Задержанный подозреваемый. Фото: Харьковская областная прокуратура

Убил знакомого

По данным Харьковской областной прокуратуры, преступление произошло в конце апреля в поселке Утковка Харьковского района. В тот день к подозреваемому в гости пришел знакомый. Мужчины вместе употребляли алкоголь в летней кухне, однако впоследствии между ними возникла ссора.

Во время конфликта хозяин дома ударил гостя по голове. После этого 63-летний мужчина покинул двор и направился к своему дому, пытаясь избежать продолжения конфликта.

По версии следствия, подозреваемый догнал знакомого примерно в 50–70 метрах от своего дома, посреди безлюдного поля. Там он нанес потерпевшему не менее 15 ножевых ударов в шею, грудную клетку и живот.

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От полученных ранений мужчина скончался на месте. Его тело пролежало в поле девять дней. В начале мая погибшего случайно обнаружили люди, которые шли мимо на рыбалку.

Какое наказание за убийство

72-летнему жителю Харьковского района сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Прокуратура уже готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове ссора во время совместного застолья закончилась тяжким преступлением. Мужчина нанес знакомой ножевое ранение, после чего женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого.

Также Новини.LIVE сообщали, что российский военнослужащий получил пожизненное заключение за расстрел гражданского автомобиля в Харьковской области в марте 2022 года. Оккупант открыл огонь по семье, которая пыталась эвакуироваться из зоны боевых действий. В результате обстрела погибли отец и его 9-летняя дочь, а мать и сын получили тяжелые ранения.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Харькове российский удар унес жизни пяти спасателей Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в ночь на 15 июня. Еще пятеро пожарных получили ранения. Бойцы прибыли для ликвидации последствий обстрела, после чего РФ нанесла второй удар по месту атаки.