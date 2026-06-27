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Главная Харьков Житель Харьковщины зарезал знакомого и оставил тело в поле

Житель Харьковщины зарезал знакомого и оставил тело в поле

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 12:13
На Харьковщине пенсионеру сообщили о подозрении в убийстве
Полицейский составляет протокол. Фото иллюстративное: полиция Харьковской области

В Харьковской области сообщили о предъявлении подозрения 72-летнему мужчине, которого следствие считает причастным к убийству знакомого. По версии правоохранителей, после застолья он догнал знакомого в поле и нанес ему ножевые ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Підозрюваний в залі суду
Задержанный подозреваемый. Фото: Харьковская областная прокуратура

Убил знакомого

По данным Харьковской областной прокуратуры, преступление произошло в конце апреля в поселке Утковка Харьковского района. В тот день к подозреваемому в гости пришел знакомый. Мужчины вместе употребляли алкоголь в летней кухне, однако впоследствии между ними возникла ссора.

Во время конфликта хозяин дома ударил гостя по голове. После этого 63-летний мужчина покинул двор и направился к своему дому, пытаясь избежать продолжения конфликта.

По версии следствия, подозреваемый догнал знакомого примерно в 50–70 метрах от своего дома, посреди безлюдного поля. Там он нанес потерпевшему не менее 15 ножевых ударов в шею, грудную клетку и живот.

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От полученных ранений мужчина скончался на месте. Его тело пролежало в поле девять дней. В начале мая погибшего случайно обнаружили люди, которые шли мимо на рыбалку.

Какое наказание за убийство

72-летнему жителю Харьковского района сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Прокуратура уже готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове ссора во время совместного застолья закончилась тяжким преступлением. Мужчина нанес знакомой ножевое ранение, после чего женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого.

Также Новини.LIVE сообщали, что российский военнослужащий получил пожизненное заключение за расстрел гражданского автомобиля в Харьковской области в марте 2022 года. Оккупант открыл огонь по семье, которая пыталась эвакуироваться из зоны боевых действий. В результате обстрела погибли отец и его 9-летняя дочь, а мать и сын получили тяжелые ранения.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Харькове российский удар унес жизни пяти спасателей Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в ночь на 15 июня. Еще пятеро пожарных получили ранения. Бойцы прибыли для ликвидации последствий обстрела, после чего РФ нанесла второй удар по месту атаки.

убийство Новости Харькова судебные решения
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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