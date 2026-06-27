На Харківщині пенсіонеру повідомили про підозру у вбивстві

Поліцейський складає протокол. Фото ілюстративне: поліція Харківської області

На Харківщині повідомили про підозру 72-річному чоловіку, якого слідство вважає причетним до вбивства знайомого. За версією правоохоронців, після застілля він наздогнав знайомого в полі та завдав йому ножових поранень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Затриманий підозрюваний. Фото: Харківська обласна прокуратура

Вбив знайомого

За даними Харківської обласної прокуратури, злочин стався наприкінці квітня у селищі Утківка Харківського району. Того дня до підозрюваного в гості прийшов знайомий. Чоловіки разом вживали алкоголь у літній кухні, однак згодом між ними виникла сварка.

Під час конфлікту господар будинку вдарив гостя по голові. Після цього 63-річний чоловік залишив подвір'я та пішов у бік свого будинку, намагаючись уникнути продовження конфлікту.

За версією слідства, підозрюваний наздогнав знайомого приблизно за 50-70 метрів від свого будинку, посеред безлюдного поля. Там він завдав потерпілому щонайменше 15 ударів ножем у шию, грудну клітку та живіт.

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Від отриманих поранень чоловік помер на місці. Його тіло пролежало у полі дев'ять днів. На початку травня загиблого випадково виявили люди, які йшли повз на риболовлю.

Яке покарання за вбивство

72-річному жителю Харківського району повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Прокуратура вже готує клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові сварка під час спільного застілля закінчилася тяжким злочином. Чоловік завдав знайомій ножового поранення, після чого жінку у важкому стані доправили до лікарні. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного.

Також Новини.LIVE повідомляли, що російський військовий отримав довічне ув’язнення за розстріл цивільного автомобіля на Харківщині у березні 2022 року. Окупант відкрив вогонь по родині, яка намагалася евакуюватися із зони бойових дій. Унаслідок обстрілу загинули батько та його 9-річна донька, а мати й син дістали тяжкі поранення.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що у Харкові російський удар забрав життя п'яти рятувальників Державної служби надзвичайних ситуацій України в ніч проти 15 червня. Ще п'ятеро вогнеборців зазнали поранень. Бійці прибули ліквідовувати наслідки обстрілу, після чого РФ поцілила по місцю атаки вдруге.