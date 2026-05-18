Жителей Харьковщины предупредили о длительных отключениях света
В Дергачах на Харьковщине и нескольких селах громады с 19 по 21 мая часть жителей останется без электроэнергии. Свет будут выключать из-за плановых ремонтов электросетей и оборудования.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго.
Отключение света на Харьковщине
По данным Харьковоблэнерго, отключения продлятся с 9:00 до 17:00.
Где не будет света 19 мая
Во вторник, 19 мая, электроэнергию отключат в Дергачах по следующим адресам:
- ул. Золочевский путь
- ул. Культуры
- Независимости
- ул. Победы
- ул. Сумской путь
- ул. Агрономическая
- ул. Борейская
- ул. Виктора Тимченко
- ул. Гната Хоткевича
- ул. Городня
- ул. Дачная
- ул. Энергетиков
- ул. Заречная
- ул. Уютная
- ул. Зеленая
- ул. Зеленый Лужок
- ул. Цветков
- ул. Лесная
- ул. Лозовская
- ул. Светофорная
- ул. Семафорная
- ул. Сергея Балаклицкого
- ул. Транспортная
- ул. Розовая
- ул. Хлебороба
- ул. Николая Хвылевого
- ул. Олексы Слисаренко
- ул. Подгосп
- ул. Петра Голубенко
- ул. Поэзии
- ул. Садовая
- ул. Центральная
- пл. Победы
- в-д Агрономический
- в-д Забазарный
- в-д Каразина
- в-д Лозовской
- в-д Независимости
- в-д Северный
- в-д Сосновый
- в-д Восточный
- в-д Тракторный
- в-д Транспортный
- переулок Инвентаризационный
- переулок Виталия Степаненко
- переулок Весенний
- переулок Газовый
- переулок Гончаренко
- переулок Горицвитовский
- переулок Огородный
- переулок Элитный
- переулок Энергетиков
- переулок Энергетический
- переулок Зеленый Лужок
- переулок Коммунальный
- переулок Конторский
- переулок Линейный
- переулок Лозовской
- переулок Лубенковский
- переулок Луговой
- переулок Матюшенко
- переулок Механизаторов
- переулок Независимости
- переулок Озерный
- переулок Южный
- переулок. Павла Савченко
- переулок Парковый
- переулок Почтовый
- переулок Светофорный
- переулок Семафорный
- переулок Сергея Коробки
- переулок Тракторный
- переулок Ударный
- переулок Хлебороба
Также без света останутся:
- туп. Сосновый
- с. Билаши
Отключение света на 20 мая
В среду, 20 мая, свет будут выключать в Дергачах по тому же перечню адресов.
Кроме того, света не будет в селах:
- Шелкоплясы
- Замерцы
- Болибоки
- Емцы
- Билаши
Отключение электроэнергии на 21 мая
В четверг свет будут выключать по следующим адресам:
- ул. Независимости
- ул. Транспортная
- переулок. Виталия Степаненко
- переулок Линейный
- переулок Лозовской
- переулок. Павла Савченко
- переулок Ударный
В Харьковоблэнерго жителей громады просят заранее зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые устройства.
Цены на электроэнергию на Харьковщине в мае
С мая бытовые потребители продолжают платить за свет по единому тарифу — 4,32 грн за кВт/ч. Сэкономить на платежах смогут владельцы двухзонных счетчиков. Для них ночной тариф (с 23:00 до 07:00) остается вдвое дешевле дневного, что позволяет существенно уменьшить расходы при использовании мощных электроприборов в ночные часы.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что бесплатный проезд в Харькове отменять пока не будут. Игорь Терехов считает, что это способ поддержать жителей в сложное время. Многие люди потеряли часть доходов или работу из-за войны. В то же время расходы на жизнь растут, особенно на коммунальные услуги и лекарства. Поэтому город пытается уменьшить финансовую нагрузку хотя бы в транспорте.
Также Новини.LIVE писали, что утром 18 мая российские военные дроном ударили по рейсовому автобусу на Харьковщине. В момент атаки пассажиров в салоне не было. Водитель также не пострадал.