Жителей Харьковщины предупредили о длительных отключениях света

Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго

В Дергачах на Харьковщине и нескольких селах громады с 19 по 21 мая часть жителей останется без электроэнергии. Свет будут выключать из-за плановых ремонтов электросетей и оборудования.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго.

Отключение света на Харьковщине

По данным Харьковоблэнерго, отключения продлятся с 9:00 до 17:00.

Где не будет света 19 мая

Во вторник, 19 мая, электроэнергию отключат в Дергачах по следующим адресам:

ул. Золочевский путь

ул. Культуры

Независимости

ул. Победы

ул. Сумской путь

ул. Агрономическая

ул. Борейская

ул. Виктора Тимченко

ул. Гната Хоткевича

ул. Городня

ул. Дачная

ул. Энергетиков

ул. Заречная

ул. Уютная

ул. Зеленая

ул. Зеленый Лужок

ул. Цветков

ул. Лесная

ул. Лозовская

ул. Светофорная

ул. Семафорная

ул. Сергея Балаклицкого

ул. Транспортная

ул. Розовая

ул. Хлебороба

ул. Николая Хвылевого

ул. Олексы Слисаренко

ул. Подгосп

ул. Петра Голубенко

ул. Поэзии

ул. Садовая

ул. Центральная

пл. Победы

в-д Агрономический

в-д Забазарный

в-д Каразина

в-д Лозовской

в-д Независимости

в-д Северный

в-д Сосновый

в-д Восточный

в-д Тракторный

в-д Транспортный

переулок Инвентаризационный

переулок Виталия Степаненко

переулок Весенний

переулок Газовый

переулок Гончаренко

переулок Горицвитовский

переулок Огородный

переулок Элитный

переулок Энергетиков

переулок Энергетический

переулок Зеленый Лужок

переулок Коммунальный

переулок Конторский

переулок Линейный

переулок Лозовской

переулок Лубенковский

переулок Луговой

переулок Матюшенко

переулок Механизаторов

переулок Независимости

переулок Озерный

переулок Южный

переулок. Павла Савченко

переулок Парковый

переулок Почтовый

переулок Светофорный

переулок Семафорный

переулок Сергея Коробки

переулок Тракторный

переулок Ударный

переулок Хлебороба

Также без света останутся:

туп. Сосновый

с. Билаши

Отключение света на 20 мая

В среду, 20 мая, свет будут выключать в Дергачах по тому же перечню адресов.

Кроме того, света не будет в селах:

Шелкоплясы

Замерцы

Болибоки

Емцы

Билаши

Отключение электроэнергии на 21 мая

В четверг свет будут выключать по следующим адресам:

ул. Независимости

ул. Транспортная

переулок. Виталия Степаненко

переулок Линейный

переулок Лозовской

переулок. Павла Савченко

переулок Ударный

В Харьковоблэнерго жителей громады просят заранее зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые устройства.

Цены на электроэнергию на Харьковщине в мае

С мая бытовые потребители продолжают платить за свет по единому тарифу — 4,32 грн за кВт/ч. Сэкономить на платежах смогут владельцы двухзонных счетчиков. Для них ночной тариф (с 23:00 до 07:00) остается вдвое дешевле дневного, что позволяет существенно уменьшить расходы при использовании мощных электроприборов в ночные часы.

