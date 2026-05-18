Жителів Харківщини попередили про тривалі відключення світла
У Дергачах на Харківщині та кількох селах громади з 19 по 21 травня частина мешканців залишиться без електроенергії. Світло вимикатимуть через планові ремонти електромереж та обладнання.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківобленерго.
Відключення світла на Харківщині
За даними Харківобленерго, відключення триватимуть з 9:00 до 17:00.
Де не буде світла 19 травня
У вівторок, 19 травня, електроенергію вимкнуть у Дергачах за такими адресами:
- вул. Золочівський шлях
- вул. Культури
- вул. Незалежності
- вул. Перемоги
- вул. Сумський шлях
- вул. Агрономічна
- вул. Борейська
- вул. Віктора Тимченка
- вул. Гната Хоткевича
- вул. Городня
- вул. Дачна
- вул. Енергетиків
- вул. Зарічна
- вул. Затишна
- вул. Зелена
- вул. Зелений Лужок
- вул. Квіток
- вул. Лісна
- вул. Лозівська
- вул. Світлофорна
- вул. Семафорна
- вул. Сергія Балаклицького
- вул. Транспортна
- вул. Трояндова
- вул. Хлібороба
- вул. Миколи Хвильового
- вул. Олекси Слісаренка
- вул. Підгосп
- вул. Петра Голубенка
- вул. Поезії
- вул. Садова
- вул. Центральна
- пл. Перемоги
- в-д Агрономічний
- в-д Забазарний
- в-д Каразіна
- в-д Лозівський
- в-д Незалежності
- в-д Північний
- в-д Сосновий
- в-д Східний
- в-д Тракторний
- в-д Транспортний
- пров. Інвентарізаційний
- пров. Віталія Степаненка
- пров. Весняний
- пров. Газовий
- пров. Гончаренка
- пров. Горицвітівський
- пров. Городній
- пров. Елітний
- пров. Енергетиків
- пров. Енергетичний
- пров. Зелений Лужок
- пров. Комунальний
- пров. Конторський
- пров. Лінійний
- пров. Лозівський
- пров. Лубеньківський
- пров. Луговий
- пров. Матюшенка
- пров. Механізаторів
- пров. Незалежності
- пров. Озерний
- пров. Південний
- пров. Павла Савченка
- пров. Парковий
- пров. Поштовий
- пров. Світлофорний
- пров. Семафорний
- пров. Сергія Коробки
- пров. Тракторний
- пров. Ударний
- пров. Хлібороба
Також без світла залишаться:
- туп. Сосновий
- с. Білаші
Відключення світла на 20 травня
У середу, 20 травня, світло вимикатимуть у Дергачах за тим самим переліком адрес.
Крім того, світла не буде у селах:
- Шовкопляси
- Замірці
- Болибоки
- Ємці
- Білаші
Відключення електроенергії на 21 травня
У четвер світло вимикатимуть за такими адресами:
- вул. Незалежності
- вул. Транспортна
- пров. Віталія Степаненка
- пров. Лінійний
- пров. Лозівський
- пров. Павла Савченка
- пров. Ударний
У Харківобленерго мешканців громади просять заздалегідь зарядити телефони, павербанки та інші необхідні пристрої.
Ціни на електроенергію на Харківщині у травні
З травня побутові споживачі продовжують сплачувати за світло за єдиним тарифом — 4,32 грн за кВт/год. Зекономити на платежах зможуть власники двозонних лічильників. Для них нічний тариф (з 23:00 до 07:00) залишається вдвічі дешевшим за денний, що дозволяє суттєво зменшити витрати при використанні потужних електроприладів у нічні години.
