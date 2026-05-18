Жителів Харківщини попередили про тривалі відключення світла

Енергетики працюють на мережах. Фото ілюстративне: Харківобленерго

У Дергачах на Харківщині та кількох селах громади з 19 по 21 травня частина мешканців залишиться без електроенергії. Світло вимикатимуть через планові ремонти електромереж та обладнання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківобленерго.

Відключення світла на Харківщині

За даними Харківобленерго, відключення триватимуть з 9:00 до 17:00.

Де не буде світла 19 травня

У вівторок, 19 травня, електроенергію вимкнуть у Дергачах за такими адресами:

вул. Золочівський шлях

вул. Культури

вул. Незалежності

вул. Перемоги

вул. Сумський шлях

вул. Агрономічна

вул. Борейська

вул. Віктора Тимченка

вул. Гната Хоткевича

вул. Городня

вул. Дачна

вул. Енергетиків

вул. Зарічна

вул. Затишна

вул. Зелена

вул. Зелений Лужок

вул. Квіток

вул. Лісна

вул. Лозівська

вул. Світлофорна

вул. Семафорна

вул. Сергія Балаклицького

вул. Транспортна

вул. Трояндова

вул. Хлібороба

вул. Миколи Хвильового

вул. Олекси Слісаренка

вул. Підгосп

вул. Петра Голубенка

вул. Поезії

вул. Садова

вул. Центральна

пл. Перемоги

в-д Агрономічний

в-д Забазарний

в-д Каразіна

в-д Лозівський

в-д Незалежності

в-д Північний

в-д Сосновий

в-д Східний

в-д Тракторний

в-д Транспортний

пров. Інвентарізаційний

пров. Віталія Степаненка

пров. Весняний

пров. Газовий

пров. Гончаренка

пров. Горицвітівський

пров. Городній

пров. Елітний

пров. Енергетиків

пров. Енергетичний

пров. Зелений Лужок

пров. Комунальний

пров. Конторський

пров. Лінійний

пров. Лозівський

пров. Лубеньківський

пров. Луговий

пров. Матюшенка

пров. Механізаторів

пров. Незалежності

пров. Озерний

пров. Південний

пров. Павла Савченка

пров. Парковий

пров. Поштовий

пров. Світлофорний

пров. Семафорний

пров. Сергія Коробки

пров. Тракторний

пров. Ударний

пров. Хлібороба

Також без світла залишаться:

туп. Сосновий

с. Білаші

Відключення світла на 20 травня

У середу, 20 травня, світло вимикатимуть у Дергачах за тим самим переліком адрес.

Крім того, світла не буде у селах:

Шовкопляси

Замірці

Болибоки

Ємці

Білаші

Відключення електроенергії на 21 травня

У четвер світло вимикатимуть за такими адресами:

вул. Незалежності

вул. Транспортна

пров. Віталія Степаненка

пров. Лінійний

пров. Лозівський

пров. Павла Савченка

пров. Ударний

У Харківобленерго мешканців громади просять заздалегідь зарядити телефони, павербанки та інші необхідні пристрої.

Ціни на електроенергію на Харківщині у травні

З травня побутові споживачі продовжують сплачувати за світло за єдиним тарифом — 4,32 грн за кВт/год. Зекономити на платежах зможуть власники двозонних лічильників. Для них нічний тариф (з 23:00 до 07:00) залишається вдвічі дешевшим за денний, що дозволяє суттєво зменшити витрати при використанні потужних електроприладів у нічні години.

