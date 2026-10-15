Как получить 19,4 тыс. грн зимней помощи в Харькове

Пенсионеры на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове продолжают принимать заявления на единовременную выплату в размере 19,4 тыс. грн в рамках государственной программы "Зимняя поддержка". Соцзащита уже рассмотрела около 59 тысяч обращений от горожан. Подать документы можно до 30 октября 2026 года, однако помощь назначается не автоматически: решение принимают международные и национальные организации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Реклама

Сообщение о денежной помощи. Фото: скриншот из Telegram

Кто может получить помощь

В Харькове продолжается прием заявлений на единовременную денежную помощь в рамках государственной программы "Зимняя поддержка". Размер выплаты составляет 19,4 тыс. грн. По информации городских властей, управление социальной защиты населения уже рассмотрело около 59 тысяч обращений от жителей общины.

Помощь могут получить лица с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие пожилые люди, а также домохозяйства, в составе которых есть представители уязвимых категорий населения, получающие определенные виды государственной социальной поддержки. В частности, речь идет о получателях следующих выплат:

жилищной субсидии на оплату коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твёрдого или жидкого бытового топлива;

временной государственной социальной помощи для неработающих людей пенсионного возраста, не имеющих права на пенсию;

пособия на детей одиноким матерям;

пособия при рождении ребенка;

государственной социальной помощи людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, в частности выплат на уход;

надбавки на уход для определенных категорий людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров, нуждающихся в постоянной посторонней помощи;

пособия на проживание внутренне перемещенным лицам;

государственной социальной помощи детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа, находящимся в детских домах семейного типа или приемных семьях;

социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя.

Куда подавать заявление

Жители Харьковской городской территориальной общины могут обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания. Для удобства горожан предусмотрена предварительная запись по телефону.

Читайте также:

Контакты управлений социальной защиты населения по районам Харькова:

Шевченковский район: 0 (800) 573-434;

Киевский район: 0 (800) 573-434;

Слободской район: (050) 601-56-19, (098) 410-27-17;

Холодногорский район: (068) 289-63-13, (068) 403-08-21;

Салтовский район: 0 (800) 573-434;

Новобаварский район: (057) 725-39-19, (099) 194-51-35, (099) 650-23-63;

Индустриальный район: (050) 607-95-66, (099) 641-19-58;

Основянский район: (099) 432-80-35, (057) 725-31-97, (057) 732-42-61;

Немишлянский район: (099) 724-03-21, (057) 725-31-51.

Адреса управлений социальной защиты населения можно найти в списке, опубликованном городскими властями. Перед визитом следует уточнить порядок приема по телефону соответствующего районного управления.

Какие документы необходимы

При обращении заявитель должен предоставить документы на себя и членов домохозяйства. Для подачи заявления необходимо подготовить:

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

удостоверение или справку, подтверждающую право на получение помощи по программе «Зимняя поддержка»;

банковские реквизиты.

Когда завершится прием заявлений

Заявления на получение единовременной денежной помощи принимаются до 30 октября 2026 года. Поэтому жителям Харькова, относящимся к определенным категориям, следует успеть обратиться в управление социальной защиты населения и подготовить необходимые документы.

В то же время подача заявления не гарантирует получение средств. Решение о выплате помощи «Зимняя поддержка» принимают международные и национальные организации.

Как сообщали Новини.LIVE, жители Харькова, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить бесплатную сезонную одежду и другие необходимые вещи. Помощь оказывается в пункте "Помоги ближнему", который работает на базе территориального центра Основянского района. С начала года поддержкой уже воспользовались более ста человек. Среди получателей помощи — переселенцы, пожилые люди и лица с инвалидностью.

Также Новини.LIVE писали, что мэр Игорь Терехов заявил, что Харьков уже восстанавливает поврежденные сети, чтобы как можно скорее в домах появились вода, газ и свет. Параллельно готовятся дополнительные решения по энергообеспечению. Однако власти не раскрывают деталей подготовки, которые могут быть важны для врага.