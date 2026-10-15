Як отримати 19,4 тис. грн зимової допомоги у Харкові

Пенсіонери на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові продовжують приймати заяви на одноразову виплату 19,4 тис. грн за державною програмою "Зимова підтримка". Соцзахист уже опрацював близько 59 тисяч звернень від містян. Подати документи можна до 30 жовтня 2026 року, однак допомогу призначають не автоматично: рішення ухвалюють міжнародні та національні організації.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Повідомлення про грошову допомогу. Фото: скриншот із Telegram

Хто може отримати допомогу

У Харкові триває прийом заяв на одноразову грошову допомогу в межах державної програми "Зимова підтримка". Розмір виплати становить 19,4 тис. грн. За інформацією міської влади, управління соціального захисту населення вже опрацювали близько 59 тисяч звернень від жителів громади.

Допомогу можуть отримати особи з інвалідністю, багатодітні сім’ї, одинокі люди похилого віку, а також домогосподарства, у складі яких є представники вразливих категорій населення, що отримують визначені види державної соціальної підтримки. Зокрема, йдеться про одержувачів таких виплат:

житлової субсидії на оплату комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива;

тимчасової державної соціальної допомоги для непрацюючих людей пенсійного віку, які не набули права на пенсію;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги при народженні дитини;

державної соціальної допомоги людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

допомоги людям, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, зокрема виплат на догляд;

надбавки на догляд для визначених категорій людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів, які потребують постійної сторонньої допомоги;

допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

державної соціальної допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях;

соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.

Куди подавати заяву

Жителі Харківської міської територіальної громади можуть звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для зручності містян передбачили попередній запис телефоном.

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Контакти управлінь соціального захисту населення за районами Харкова:

Шевченківський район: 0 (800) 573-434;

Київський район: 0 (800) 573-434;

Слобідський район: (050) 601-56-19, (098) 410-27-17;

Холодногірський район: (068) 289-63-13, (068) 403-08-21;

Салтівський район: 0 (800) 573-434;

Новобаварський район: (057) 725-39-19, (099) 194-51-35, (099) 650-23-63;

Індустріальний район: (050) 607-95-66, (099) 641-19-58;

Основ’янський район: (099) 432-80-35, (057) 725-31-97, (057) 732-42-61;

Немишлянський район: (099) 724-03-21, (057) 725-31-51.

Адреси управлінь соціального захисту населення можна знайти в переліку, оприлюдненому міською владою. Перед візитом варто уточнити порядок прийому за телефоном відповідного районного управління.

Які документи потрібні

Під час звернення заявник має надати документи на себе та членів домогосподарства. Для подання заяви необхідно підготувати:

документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

посвідчення або довідку, яка підтверджує право на отримання допомоги за програмою "Зимова підтримка";

банківські реквізити.

Коли завершиться прийом заяв

Заяви на отримання одноразової грошової допомоги приймають до 30 жовтня 2026 року. Тому жителям Харкова, які належать до визначених категорій, варто встигнути звернутися до управління соціального захисту населення та підготувати необхідні документи.

Водночас подання заяви не гарантує отримання коштів. Рішення про виплату допомоги "Зимова підтримка" ухвалюють міжнародні та національні організації.

Як повідомляли Новини.LIVE, жителі Харкова, які опинилися у складних життєвих обставинах, можуть отримати безкоштовний сезонний одяг та інші необхідні речі. Допомогу надають у пункті "Допоможи ближньому", який працює на базі територіального центру Основ’янського району. Від початку року підтримкою вже скористалися понад сто людей. Серед отримувачів допомоги — переселенці, люди похилого віку та особи з інвалідністю.

Також Новини.LIVE писали, що мер Ігор Терехов заявив, що Харків уже відновлює пошкоджені мережі, щоб якомога швидше в будинках були вода, газ та світло. Паралельно готуються додаткові рішення для енергозабезпечення. Проте влада не розкриває деталей підготовки, які можуть бути важливими для ворога.