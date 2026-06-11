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Жители Харькова сегодня останутся без воды: адреса

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Дата публикации 11 июня 2026 09:36
Жители Харькова сегодня останутся без воды: адреса
Специалисты проводят ремонтные работы. Фото иллюстративное: Харьковводоканал

В четверг, 11 июня, часть Индустриального района Харькова временно осталась без водоснабжения. Ограничения продлятся более 13 часов — с утра до позднего вечера. Причиной стали плановые работы по подготовке водопроводных сетей к осенне-зимнему периоду. Жителей призывают заранее сделать запас воды.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковводоканал.

Когда не будет воды

По информации "Харьковводоканала", водоснабжение будет отсутствовать 11 июня с 08:30 до 22:00. В это время коммунальщики будут проводить работы на сетях в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Какие районы попали под отключение

Без воды временно останутся жители:

  • поселка Докучаева;
  • поселка Докучаевского;
  • микрорайона Горизонт-1;
  • микрорайона «Горизонт-2»;
  • микрорайона 759;
  • микрорайона 759-а;
  • микрорайона 761;
  • Роганского промузла.

Где будет слабый напор

В «Харьковводоканале» также сообщили, что жители микрорайона Шарикового будут получать воду со сниженным давлением. Из-за этого возможны перебои с водоснабжением на верхних этажах многоэтажек.

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Что советуют жителям

Коммунальщики просят харьковчан заранее быть готовыми к временным неудобствам и сделать необходимый запас питьевой и технической воды. После завершения работ подачу воды обещают возобновить в обычном режиме.

Куда обращаться

В случае возникновения аварийных ситуаций или вопросов по водоснабжению жители могут обращаться в профильные службы «Харьковводоканала». Для этого работают круглосуточные аварийные диспетчерские и информационный центр. По вопросам водоснабжения и внешних сетей доступны телефоны: 341-41-40 и 712-08-40. Если проблема касается водоотведения или внутридомовых сетей, можно звонить по номерам: 341-41-40, 704-14-46, 704-14-47, 704-14-48, 734-91-53, 739-95-05.

Также потребители могут обратиться в информационный центр по номеру 341-41-40 в рабочие дни. Передать показания счетчиков воды можно круглосуточно по телефону 707-58-51.

Для жителей Индустриального района центр обслуживания абонентов работает по адресу: улица Архитектора Алешина, 35. Физические лица могут обращаться по номеру 703-32-55, а юридические — по телефону (050) 100-99-53.

Как сообщали Новини.LIVE, в части Индустриального района Харькова 13 июня временно отключат электроэнергию. Отключения связаны с плановыми ремонтными работами. Света не будет почти весь день.

Также Новини.LIVE писали, что, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме страны, с 1 июня стоимость коммунальных услуг для жителей Харькова не изменилась. Цены остались на уровне мая, а городские власти продолжают обеспечивать бесплатный проезд в муниципальном транспорте.

Харьков вода отключения
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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